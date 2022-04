​San Rafael Arnaiz Barón (trapense) Falleció en una alegre primavera de 1938, a los 27 años Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 27 de abril de 2022, 09:28 h (CET) El joven trapense, “místico del siglo XX”. Estudiante de arquitectura, llamado por Dios, ejemplo de sencillez y compromiso. Su hermano Leopoldo, me contaba las recomendaciones de Rafael: “Lleva siempre una goma contigo; cuando algo o alguien te haga daño, tómala y borra tu mente con ella; la paz ocupará ese espacio”.

Falleció en una alegre primavera de 1938, a los 27 años. Sus restos se encuentran en la Abadía Cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia). Su hospedería ofrece a todos un remanso de reflexión, oración y reencuentro.

“Hermano Rafael, no olvides tu promesa de hablar de nosotros a tu Dios y a tu madre, María.

El mundo está en guerra. La ceguera humana nos impide contemplar a Jesús, despreciado, abandonado y crucificado por nuestra salvación. Háblale de nosotros. Dile que nos extienda su mano. Dile que ilumine a los que toman decisiones políticas y religiosas. Dile que sin ÉL no conseguiremos la PAZ. Hermano Rafael, ¡Gracias!"

