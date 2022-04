España acoge el talento y la excelencia empresarial Iberoamericana en la gala de los Premios Jean Baptiste Say La ceremonia de entrega de estos galardones impulsados por la Red Business Market tendrá lugar el próximo jueves 28 de abril Redacción

@DiarioSigloXXI

domingo, 24 de abril de 2022, 11:49 h (CET) Los Premios Jean Baptiste Say fundados por la Red Business Market para el impulso al desarrollo empresarial, emprendedor e innovador celebraran en Sevilla su edición 2022 con la participación de destacados referentes internacionales en el campo económico y empresarial.

Con la recuperación de la normalidad tras la pandemia la cita reunirá en Sevilla a representantes empresariales e instituciones de más de 15 países de toda Iberoamérica , así como una destacada delegación de EEUU con la participación de personalidades como Damián Valenzuela Meyer CEO de la red de inversión Latin American Invest , José Barletta Director Ejecutivo de AICO (Asociación Iberoamericanade Cámaras de Comercio) en EEUU – premiado además en la gala por su trayectoria empresarial - o Digna Cabral Vicealcaldesa de la ciudad de Doral en Miami. Junto a las mismas destaca la presencia en la gala de entrega de los Premios Jean Baptiste Say del Vicepresidente de la Asociación de Transporte de España y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Tecnológica Alastria Juan Manuel Martínez Mourin, de la directora General de Conecta Iberoamericana, la cubana Yohania de Armas, el CEO de la tecnológica Dcloud Daniel Pedrajas o el Key Manager de la multinacional japonesa en España Ricoh David Ponce Lazo.



Con un total de quince galardones y premios especiales del Jurado los Jean Baptiste Say reconocerán un año más los trabajos de empresas, emprendedores, inversores, directivos o entidades vinculadas a la formación y la innovación.

Así, la gala reconocerá la trayectoria de Escuelas de Negocio como Mioti Business School Internacional por su apuesta por la innovación, firma que contará con la presencia y participación de su CEO Fabiola Pérez. En el campo académico la Universidad Científica del Sur de Perú también será reconocida en la figura del profesor y decano de la Facultad de Ciencias Ambientales Gonzalo Flores. El Principado de Andorra y la iniciativa Andorra Business seránreconocidos de igual forma por su estrategia en el campo de la innovación tecnológica, el desarrollo empresarial y emprendedor en un país hoy referente en su transformación digital y en la apuesta por sectores emergentes en el campo económico. Junto a estos galardonados las iniciativas CircoAx de Economía Circular, la plataforma de comunicación Sprai o la asociación Tecnovation Girls de impulso al emprendimiento femenino serán otras de las iniciativas galardonadas.

De igual forma, el jurado de los Premios Jean Baptiste Say ha querido reconocer en esta edición la apuesta de los municipios y ciudades medias en la vertebración de los espacios económicos y productivos. Reconociendo en este sentido la apuesta decidida del Ayuntamiento burgalés de Miranda de Ebro y de la iniciativa Miranda Empresas en el campo de la dinamización empresarial y el desarrollo emprendedor. Siendo hoy uno de los municipios de referencia en España por su estrategia innovadora de impulso económico. El premio que será recogido por Aitana Hernando alcaldesa de Miranda de Ebro viene a dar continuidad a una senda de éxitos obtenidos por esta ciudad en los últimos años.

En él ámbito jurídico y económico, los premios reconocerán en su edición 2022 a firmas como El Digital. Media, In Diem Consulting y Área Financiera.

Los galardones Jean Baptiste Say cuentan con la colaboración de entidades como la Fundación FInnova, el ThinkTank de emprendimiento femenino Fundadoras, La Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes (RIJL),la plataforma Conecta Iberoamérica, asociaciones empresariales como El Instituto Internacional de Blockchain, Alastria y AET o firmas empresariales como Dcloud, Bdigital o Vip World Events así como el medio de comunicación Diario Siglo XXI.

La Ceremonia de entrega dará comienzo a las 19.00 horas el día 28 de abril en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla con el tradicional photocall y atención a los medios de comunicación, contando el mismo con la asistencia de premiados, autoridades e invitados. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas España acoge el talento y la excelencia empresarial Iberoamericana en la gala de los Premios Jean Baptiste Say La ceremonia de entrega de estos galardones impulsados por la Red Business Market tendrá lugar el próximo jueves 28 de abril La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama una estrategia estatal para prevenir y combatir la soledad no deseada Es un problema que afecta de manera especial a los mayores, pero también a los jóvenes y a otros grupos como las personas con discapacidad Ágora Madrid presenta la arquitectura de la escuela del futuro Prepara a los alumnos para los desafíos del cambio y una educación holística ​Sierra Nevada, un destino único para los amantes de la nieve Conocida en todo el mundo, aquí no solo puedes esquiar, sino que en las temporadas bajas también se hacen rutas de senderismo o vueltas ciclistas Red.es publica un estudio sobre la violencia digital de género Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 18,4% de las mujeres declaraba en 2019 haber sufrido acoso sexual ‘online’