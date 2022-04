Guía de resistencia para escritores noveles

Llega el Día Internacional del Libro, 23 de abril, y, a partir de esa fecha, se inician multitud de eventos destinados a festejar la lectura y el desarrollo de la industria. Una industria editorial que mueve, según las estimaciones, más de 3000 millones de euros al año en España. En estas fechas de regocijo literario, publicaciones y ferias multitudinarias, es un buen momento para hacer un recopilatorio de las piedras del camino para los escritores novatos, con independencia de la edad que tengan. Yo hoy os cuento las mías.

Aquellos que estamos alejados del mundo de las grandes editoriales y sus maquinarias, pero que aspiramos a llegar a ellas llamando su atención como el naufrago que hace aspavientos con los brazos tratando de que le rescaten de su isla desierta, nos vamos encontrando en el camino de convertirnos en escritores profesionales con una serie de escoyos, unas veces propios y otras veces ajenos, que tenemos que aprender a manejar mientras andamos el camino. Aquí os dejo un pequeño repaso en forma de cicatrices propias.

Lanzar una novela es una decisión de valientes

Da igual el género al que uno se dedique, escribir es presentarse a un mundo desconocidos sin saber qué valoración harán de lo que has creado. Para lanzar una obra, la que sea, hace falta desprenderse del miedo a las críticas y centrarse en el regocijo de la satisfacción personal. Si has hecho las cosas bien, y todos queremos hacerlo, habrás destinado cientos, si no miles, de horas de tu tiempo a escribir y no solo a eso: montar una historia, personajes interesantes y completos, crear un hilo principal, etc.

Bueno, pues todo ese esfuerzo personal lo expones a una crítica de terceros, lo cual es maravilloso y, a la vez, aterrador. Por eso hay que ser valiente, pero tranquilo, confía en tu trabajo: si eres un lector consumado, y creo que todo escritor debe serlo, y consideras que tu obra está terminada, ya has asegurado mucho.

Tu primera novela no va a ser tu mejor novela. Eso es seguro. Así que corta el cordón umbilical que te une a ella

Decía Richard North Patterson que “la escritura no es un producto de la magia, sino de la perseverancia”. Mucha gente se planta en su primer libro porque considera que no es lo suficientemente bueno, y seamos sinceros, no va a ser tu mejor libro.La escritura es pasión, dolores de cabeza y un proceso de aprendizaje continuo. Jamás termina y nunca deja de evolucionar. Si lees algo que escribiste hace unos años es posible, casi seguro,que, pasado el tiempo, en otro momento de tu vida, te parezca de peor calidad de lo que te pareció en ese momento. Pero, ojo,respiremos unas cuantas veces y pensemos que, si te dedicas con entrega, con el paso de los años irás puliendo tu técnica y mejorarás de forma continua. Tu siguiente libro siempre será mejor que el anterior, de modo que no seas tu peor crítico.

Ahora un mensaje a los lectores decepcionados con un autor en concreto : como el proceso de escritura es una evolución que nunca se detiene, no hay que desechar a autores que no te atraparon en sus libros anteriores y, por ello, mandarlos al ostracismo. Si los autores continúan exponiéndose y publicando obras, es posible que te sorprendan en sus siguientes creaciones. Dadles otra oportunidad, a vosotros también os gustaría que os la dieran.

“Lanzaré mi primera novela y me volveré famoso”. Seamos sinceros, esto no sucederá

Una de las cuestiones que más ilusión hace a un escritor es que sus historias lleguen a todo el mundo y ser superconocido, pero esto no suele ocurrir nunca a la primera. Lo normal es que, con cada novela, vayas abriéndote un poco más de hueco entre los lectores, sabrán más de ti y te irán siguiendo. Se trata de un efecto «bola de nieve» que requiere mucha disciplina y continuidad. He escuchado a varios escritores como, por mencionar solo uno, a Juan Gómez-Jurado, decir una verdad que has de grabártela a fuego: escribe las historias que te gustaría tener en tu estantería. No escribas pensando en ser famoso, eso solo te llevará a la frustración si no lo consigues.

No puedes dejar de lado las redes sociales, es un hecho doloroso y cierto

Y no puedes hacerlo por dos razones muy poderosas: - Tienes que seguir creando una comunidad que quiera saber más de tus historias y de lo que cuentas. Que esperen tus nuevos libros. Y, así las cosas, en nuestro mundo la forma de darte a conocer a los demás es a través de las redes sociales. Escucho a muchos escritores decir que tienen mucho miedo a este tema o, incluso que recelan de sumergirse en las redes y, a pesar de ello, les va muy bien. Fantástico, pero eso no suele pasar. Y todos debemos estar en esos espacios digitales. Si tú decides hacerlo, mi recomendación es que tan solo seas tú mismo. No es necesario que bailes en Tiktok, aunque si lo haces bien, o incluso mal, quizá tengas más tirón, quién sabe…

- Otra poderosa razón: las editoriales se fijan en tus seguidores en redes sociales y tu comunidad. Sí, lo hacen.Eso es así porque si tienes decenas de miles de seguidores muchos de ellos comprarán tus libros y eso asegurarámás su inversión en ti. Por eso, también, muchos famosos se lanzan a publicar libros de cualquier tema: tienen aseguradas las ventas. Y el negocio es el negocio, amigos.

Muévete mucho. Rompe barreras personales

Tanto si has apostado por la autopublicación, como si te publica una editorial, la realidad es que el trabajo de publicar un libro no termina cuando envías el texto final. Ese fue mi primer golpe de realidad. Que no os suceda a vosotros y contad con ello en vuestra estrategia. Después de escribir tu obra empieza un duro trabajo por darlo a conocer: llamar a medios de comunicación, moverlo en redes y hacer presentaciones. A algunos nos da vergüenza, pero resulta que para muchos de ellos tu contenido es interesante. ¡Sorpresa!

Dos consideraciones personales que me han sucedido: - Primero, confía mucho en la publicidad que realizan los denominados prescriptores. En el mundo de los libros son los denominadosbookgramers, booktokers, etc. Un conjunto de anglicismos según la red social de referencia (Instagram, Tiktok, etc.). Estas personas recomiendan y valoran libros. Mi experiencia es que muchos de ellos tienen una comunidad muy potente y las editoriales están atentas a sus valoraciones e, incluso, a muchos prescriptores les utilizan las editoriales para llegar a más público en sus ventas.

- Segundo, nunca desfallezcas. Escribe correos electrónicos, llama e interésate en muchos medios de comunicación locales y regionales. Ellos son una gran fuente de información e impacto para espacios geográficos concretos. Por ejemplo, si tu obra se desarrolla en una zona en concreto, escribe a los diarios digitales y radios de esa zona. Ellos te escucharán.

Si no quieres autopublicarte, contacta con las editoriales de forma personalizada y, si no sabes cómo hacerlo, consulta a un agente literario

Las editoriales reciben a diario cientos de manuscritos. Existen miles de personas que escriben en el país y, de esa cantera de desconocidos, muchos son buenos o muy buenos y quieren saltar a la liga profesional. Así que te tocará afinar mucho. Por eso te recomiendo que analices de forma metódica a qué editoriales quieres mandar tu manuscrito. Interésate por ellas, en qué temáticas están especializadas, y no mandes cartas de presentación genéricas. En las cartas habla de ti y de tu obra. Qué puedes aportarlas. Después, prepárate para el no. Este llegará en numerosas ocasiones.

Hemingway, por poner un ejemplo famoso, fue rechazado veintisiete veces. Total, nada. Pues, a pesar de ello, persistió y ganó el premio Nobel de literatura. Que luego le hablaran de resiliencia… Otra recomendación que puede ahorrarte muchos disgustos y frustraciones es ponerte en manos de un agente literario. Explícale quién eres y lo que has escrito. Ellos sabrán a qué sitios acudir si les parece interesante y siempre son oídos por las editoriales ya que realizan un cribaje que les ahorra mucho tiempo.

Por último, ponte un buen chubasquero mental. Vienen críticas

Lo leíste al principio: escribir una obra es de valientes. Una vez sea leído tu libro, la gente opinará sobre él. Es lógico. Muchas de esas críticas serán positivas, otras, en cambio, no lo serán tanto. En cualquier caso, coge las críticas que portan y enriquecen. Siempre existen valoraciones que merece la pena analizar para mejorar en tu siguiente obra. Las otras, las que no tienen fundamento, que resbalen por el chubasquero. Recuerda que escribes para ti y no para otros, a pesar de que la obra se exponga al mundo. De modo que brilla y desarrollarte, pero no renuncies a un sueño por alguien a quien ni siquiera conoces.

Dicho esto, si te gusta la escritura, coge bolígrafo y papel, o el ordenador, y crea esa historia que siempre has querido leer. Como dijo Benjamín Disraeli, “cuando necesito leer un libro, lo escribo”. Feliz Feria del Libro a vosotros, escritores noveles.