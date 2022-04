​Putin, ejemplo de lo que no debe ser JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de abril de 2022, 08:02 h (CET) En la pandemia nos han aconsejado estar a metro y medio de los demás, pero para hablar con Putin hay que estar en la otra cabecera de su mesa, a 15 o 20 metros. Posiblemente eso explique su mentalidad, como la de otros políticos y gente importante que quiere ver a la gente de lejos, porque si se acercan les tienen miedo, no sólo de que los abucheen o los zarandeen, sino de que esa cercanía les obligue a percibir una realidad distinta a las decisiones que toman los que mandan, sin que muchas veces tengan en cuenta a los que obedecen.



Está de moda decir que hay que aprender a escuchar mejor a los demás, que si quieres que te comprendan, tienes antes que comprenderlos tú, o tomarás siempre decisiones equivocadas. En realidad, lo que ha pasado siempre es que casi todo lo que sabemos con certeza, lo hemos aprendido de otros, sean nuestros padres, o maestros, o el ejemplo de los demás. Si echamos cuentas, al encerrarse o distanciarse de los otros, cortamos los caminos que nos hagan crecer y, posiblemente, mejorar y acertar. Parece que Putin con sus distancias está aplicando a fondo el criterio de guardar las distancias. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas He caído La realidad nos expone a una sanidad pública cuestionada durante años Gloria Barrios: la recuperación del cerro Ñemby, Paraguay En defensa del cerro que, actualmente, es el único parque natural ecológico que se puede disfrutar por los pobladores de todo el país Elección por la reelección ​De cómo evitar que se niegue tres veces a un aliado político antes que cante un gallo Redescubrirse a través de los recuerdos ajenos La realidad es una síntesis que cada quien hace de su propia experiencia "Vana sería nuestra fe" San Pablo en su primera carta a los Corintios nos manifiesta la premisa más importante que sustenta nuestra fe