El poder global de la palabra y del arte

miércoles, 13 de abril de 2022, 11:33 h (CET) La Antología Canto Planetario es un proyecto que promete no sólo ser único y pionero, sino que encuadrarse dentro de obras como 1984 o Un mundo feliz, en su antítesis y siendo una canción de Esperanza y que se cimienta sobre la Cooperación, la Colaboración y que puede ser un aporte imprescindible desde el mundo de la cultura, las letras y que contiene los valores que aportan todas las artes desde su compromiso social, cultural, educacional e innovador por la salvación del Medio Ambiente, de nuestra casa, la amada Tierra. En tiempos de colapso, en tiempos de derrumbe del sistema monetarista y especulativo y en donde la reorganización social y el compromiso en un abrupto cambio climático que es preciso tomar en serio y que afecta a toda la globalidad del mundo y sus continentes.



Todos los valores en un proyecto, una obra que promete desde su conjunción y formación ser no solo creíble, sino fundamental para los nuevos tiempos. La estructura de la obra y de proyecto, totalmente innovadora y cuyos actores y protagonistas son los valores y las personas independientemente de su lengua, origen, color de piel, religión, ideas políticas y conceptos de vida. Este proyecto que trata de forma global el medioambiente y la persona, se convierte en una aventura rica y apasionante que, apuesta por la igualdad, compromiso y hermandad.

Resulta interesante en este proyecto promovido por el escritor nicaragüense y compilador Carlos Javier Jarquín y editora mexicana Ana María Ayala, que desde la ilusión lo fueron abonando desde su génesis en una conversación sobre el descuido del medio ambiente y la problemática social y económica en la que estamos viviendo y la necesidad de mejorarla y nuestra obligación como inquilinos de la maravillosa casa llamada Tierra.

Un proyecto que profundiza sobre la vida y el impresionante mensaje todos aquellos que se han comprometido con esta obra y desde un mensaje común suman esfuerzos. Estoy convencido de que, dada la Globalidad de esta compilación que se sustenta fundamentalmente en la cooperación, colaboración y la difusión de valores universales propios de la cultura en sus diferentes formas y modalidades, y su relación como herramienta para mejorar la sociedad, y la potenciación de los valores éticos, morales y humanos de ayuda mutua, respeto, superación global desde un compromiso firme, comprometido y solidario.

Una obra en la que la palabra y la imagen, en todas sus formas artísticas, se convierte en una nana, recoge el llanto o es la imagen de un retablo de esperanza que resume el mundo actual en su totalidad, un mundo “maltocado” por la acción humana. La palabra y la imagen se convierte en vida y en sujeto propio. Me atrevo a decir esto a riesgo de parecer demasiado atrevido (nadie tiene vida suficiente para leer todas las antologías existentes), esta se adentra en un renacido poder de la palabra y de la imagen en la que primará la calidad y en altura profesional, artística y humana de todos sus participantes de diferentes regiones del planeta con trayectorias consagradas.

Un proyecto que se forja en la placenta del mundo y que emerge en este orbe y desde lo mejor del ser humano y que supone un cambio estructural decisivo para la poesía, la narrativa, el mundo de la columna periodística y para el mundo de las artes en general. Una antología que se convertirá en referente para las milicias verdes de la Tierra en un momento crucial que se convierte en canto y danza del saber y del arte que escribe la voz del ser humano y que habla de inclusión en la riqueza de la diversidad.

Una canción escrita con las manos pintadas de la ilusión para la aún congestionada, febril y germinal tierra. Para finalizar me atrevo a plasmar la opinión de Ana María Ayala escritora, poeta, editora y Directora General de Ayame Editorial (México /USA), ante la pregunta: ¿Cómo se puede contribuir desde la literatura, el arte, las editoriales y la tecnología para trabajar por el medio ambiente, la solidaridad y la cooperación? Y con esa voz tan mágica responde: “La única forma que podemos aportar nuestro granito de arena por el medio ambiente, la Solidaridad, la Cooperación, conceptos que van intrínsecamente ligados. Los libros plasman las ideas sobre el mundo, la perspectiva como seres humanos. De ahí su riqueza pues hay tantos mundos como cabezas, almas y corazones. Pero por si mismo es algo insuficiente y para ello las editoriales deben promoverlas, desde mi humilde opinión. Es más es necesario no sólo su promoción sino enfocarlas y de ahí la importancia de este maravilloso proyecto de la Antología “Canto Planetario”. Trabajar sobre los temas, concienciar con esa riqueza diversa y global. Es nuestro trabajo para lograr este objetivo trabajamos con los más novedosos y principales avances tecnológicos. Realmente todos somos parte de un gran equipo en pro de la vida y de esa mejor calidad para el futuro de los que vienen detrás de nosotros”.

Sobre el autor de este artículo: José Luis Ortiz Güell, escritor, poeta, periodista, columnista internacional, gestor y promotor cultural, nació el 11 de julio de 1967 en Zaragoza, España. José Luis, es autor de varias novelas, obras de teatro y de innumerables artículos en los cuales siempre habla con gran maestría sobre diversos temas, la mayoría de sus obras son inéditas a excepción de los artículos que constantemente son publicados en distintos periódicos y revistas de España y Latinoamérica. José Luis, es autor de la novela Puente en la niebla.

