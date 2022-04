La Reina, nueva Defensora de la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de Unicef Se calcula que más de un 13% de los menores con edades comprendidas entre 10 y 19 años tienen un problema mental diagnosticado Redacción

martes, 12 de abril de 2022, 11:32 h (CET) Unicef ha anunciado el nombramiento de la Reina Letizia, como nueva Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de la organización de la ONU de protección a la infancia. Según informó Unicef, al aceptar este nombramiento, la Reina, que ya es presidenta de Honor de Unicef España, “amplía su compromiso con la organización para contribuir a visibilizar la problemática de la salud mental en niñas, niños y adolescentes” y “conseguir compromisos para aumentar la inversión en este ámbito y promover el bienestar de la infancia y sus cuidadores”.

También “ayudará a impulsar la agenda y el trabajo de Unicef, que está reforzando sus programas de salud mental en todo el mundo”, un área en el que hace un llamamiento a los gobiernos para que inviertan en la salud mental de los menores.



En ese sentido, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, destacó que “si no se abordan, los retos en materia de salud mental pueden dificultar el aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes y, algún día, limitar su contribución a la sociedad”.

Añadió que “durante demasiado tiempo, el bienestar mental de niños y jóvenes no ha sido una prioridad política o presupuestaria”, por lo que agradeció a la Reina de España su “compromiso para concienciar, combatir el estigma y aumentar la inversión en salud mental”.

Según los últimos datos disponibles, se calcula que más de un 13% de los menores con edades comprendidas entre 10 y 19 años tienen un problema mental diagnosticado, el 40% de los cuales son ansiedad y depresión.

Al mismo tiempo, el 19% de los jóvenes entre 15 y 24 años de 21 países se sintieron deprimidos o tuvieron poco interés en hacer cosas durante la primera mitad de 2021, unas alteraciones psicosociales que, si bien no alcanzan el nivel de problema diagnosticado, sí alteran las vidas, la salud y las perspectivas de futuro de los chavales que las sufren.

Ante esta situación, Unicef aprovechará la implicación de la Reina para “lograr que aumente la financiación para salud mental, conseguir que padres y cuidadores tengan acceso a programas de parentalidad universales y los a servicios de salud mental en escuelas y comunidades, y cambiar la forma en la que hablamos de salud mental, para que desaparezca el estigma”.

Por último, el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra, atestiguó que "no cuidar la salud mental de nuestros niños y adolescentes, y no dar a esta problemática la atención e importancia que merece, puede tener consecuencias en el presente y en el futuro de la infancia", por lo que confió en que el nombramiento de la Reina contribuirá a "visibilizar esta situación y a seguir garantizando el bienestar" de la infancia en el mundo.

