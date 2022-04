A Cristo o Barrabás, menuda herencia Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de abril de 2022, 08:39 h (CET) La historia se repite- Cuando Pilato pregunta a los manifestantes manipulados por los fariseos a quién quieren que libre, a Jesús o a Barrabás, que era un bandido, dijeron: ”Suelta a Barrabás” y les pregunta y ¿Qué hago con Jesús llamado el nazareno? ¡Crucifícalo!

Pilato viendo que los manifestantes no cesaban en su petición, se lavo las manos, y dijo: “soy inocente de la sangre de este justo”. Y todo el pueblo respondió: ¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Tremendo. Pienso que la mayoría de los que lean este escrito, ya conocen este suceso, pero es terrible que los padres dejen de herencia a sus hijos la sangre de un Justo.

¿Por qué escribo esto? Hablo de mi propia experiencia y de muchos más. Nuestros padres nos dejaron una sociedad cristiana y vamos a dejar de herencia a nuestros descendientes una sociedad pagana, ¿Vamos hacer lo mismo que los israelitas? Es para pensarlo y no es nada tranquilizador el estado actual de la sociedad. Hay muchos Pilato que se lavan las manos, no quieren saber nada, y muchos, digamos ignorantes, que están manipulados por los enemigos de Cristo, y corremos el peligro de que esa sangre inocente, no solamente la de Cristo también la de tantos millones de abortos caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos.

Noticias relacionadas ​70 Aniversario de la Revolución Boliviana Bolivia ha demostrado que las movilizaciones de las masas son el motor de la historia Como quedar atrapados en medio de un bombardeo Evitemos usar material pirotécnico para celebrar. Por el bien de todos, humanos y animales Semana Santa, penitencia; Pascua, gozo y fiesta No es simplemente una fiesta sino el recuerdo de la dolorosa pasión y muerte de Jesús y la Pascua su resurrección ​Torres, Hitler y Fujimori No hay nadie que solo haga un 100% de cosas buenas o malas Pensando en la Familia Jesús Martínez Madrid