​Afganistán y los afganos no deben ser olvidados una vez más por la crisis de Ucrania

En los últimos seis días, con la invasión rusa a Ucrania, la atención del gobierno, la prensa y los activistas de derechos humanos en España se ha centrado en este país y Afganistán, a pesar de desafíos como la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la violencia del grupo terrorista talibán contra la ciudadanía que habían colaborado con España y aún no han podido salir de Afganistán, o sus familiares se han quedado en Afganistán y están gravemente amenazados por los talibanes, pero, de momento, este caso no parece más serio y sobre la agenda de España.

Sin embargo, si prestamos atención al tema principal, podemos ver que la crisis en Afganistán no es menos importante que la crisis en Ucrania, y temas como la pobreza, la violencia organizada por los talibanes contra el público en general, la violación de los derechos humanos, ignorar los derechos de las mujeres y niñas afganas por parte de los talibanes, la destrucción de la infraestructura del país devastado por la guerra, la injerencia extranjera en los asuntos internos de Afganistán y finalmente, la posibilidad de escalar rivalidades malsanas entre vecinos, potencias regionales y las grandes potencias, y que es mucho más probable que este paísse convierta como en un refugio seguro para los terroristas internacionales, si no prestarle atención es un peligro grave e inevitable para todo el mundo, puede poner la importancia de Afganistán en la cima de la agenda internacional como el tema más importante de los derechos humanos, la crisis política y de seguridad y la seguridad global, con la que España no debe ser indiferente.



En agosto de 2021, cuando EE.UU. y la OTAN se retiraron de Afganistán y cayó el gobierno afgano, todos los estados miembros de la OTAN, incluida España, comenzaron el proceso de evacuación de sus colaboradores afganos de Afganistán a España. Lo mismo ocurrió con el resto de aliados de España en la OTAN. Pero con el paso del tiempo y la crisis en Ucrania, no parece que haya crisis en Afganistán y haya preocupación en absoluto. En tal situación, los problemas de seguridad, la mala situación económica, la creciente violencia de los talibanes contra colaboradores internacionales, ex miembros de las fuerzas de seguridad afganas, jueces, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos y las mujeres, enfrentan serios desafíos, y cada vez es más posible que los talibanes recurran a la violencia como en el pasado y tomen medidas de represalia contra ellos. No obstante, el gobierno de España, a pesar de su compromiso de asistir y cooperar en la evacuación de sus socios, debe acelerar y prestar asistencia a los afganos necesitados que enfrentan graves amenazas a su seguridad. Al mismo tiempo, este país, como otros países, no debe reconocer al régimen terrorista talibán como el asesino de miles de afganos y soldados de las fuerzas internacionales.

Si la crisis actual en Ucrania hace que Afganistán sea olvidado y toda la atención se centre en él, Afganistán, como un socio cercano de la comunidad internacional, estará en una crisis más profunda debido por la violencia y la venganza del grupo terrorista talibán y el mundo, especialmente España, volverá a verse amenazada, y se producirán los atentados similares del 11-S 2001 y el atentado terrorista de Madrid en 2004. Afganistán no debe quedar fuera de la agenda internacional y ser considerado como un asunto doméstico e interno. El Afganistán bajo a los talibanes, se debe ver como un enemigo de las libertades civiles, los derechos de las mujeres y Afganistán no debe convertirse en un socio confiable para la comunidad internacional y la OTAN. Dada esta importancia creciente, no se debe pensar que la crisis y la tragedia en Afganistán son menos importantes que otros desafíos globales como las crisis humanitarias y políticas en países como Irak, Siria, Yemen y ahora Ucrania. Así como cada uno de estos países es importante para la seguridad global y la lucha contra el terrorismo internacional, Afganistán también es importante para la seguridad mundial. Este país es actualmente la víctima número uno del terrorismo y un punto de inflexión en la agenda de seguridad internacional.

Si la comunidad internacional y los estados miembros de la OTAN dan por terminado el tema de Afganistán y piensan que es insignificante, este error estratégico tendrá consecuencias perjudiciales para su seguridad. Esto renovará al mundo, especialmente a España, en la cooperación del pueblo afgano para lograr una paz real y la creación de un gobierno nacional inclusivo que pueda representar a todo el pueblo de Afganistán y ser un socio fiable en los campos político, económico y de seguridad.

Comente e intente hacer de Afganistán una de las principales prioridades de seguridad en el mundo una vez más. De lo contrario, Afganistán será un refugio seguro para los terroristas internacionales cuya presencia se considera hoy una amenaza para la seguridad y la salud del mundo.