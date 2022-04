Beyome presenta su piso piloto 5.0,viviendas flexibles para un modelo de construcción circular y sostenible Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 18:22 h (CET) Viviendas con espacios flexibles, adaptados a cada necesidad de uso del espacio. Gracias a su tecnología y estructuras móviles, Beyome permite duplicar la superficie de vivienda de 45m2 útiles a 90m2 funcionales. Son hogares totalmente conectados en los cuales se puede vivir, trabajar o estudiar. Se adaptan a todos los nuevos modos de vida y situaciones Beyome presenta su piso piloto 5.0, un proyecto de vivienda para un estilo de vida flexible en todas sus facetas: arquitectónica, tipología y acceso y servicios de valor añadido para sus inquilinos. Esta iniciativa ofrece una solución que se adapta a las necesidades de las personas en cada etapa de su vida, en contraposición a la realidad actual de espacios rígidos con distribuciones predefinidas y sin apenas prestaciones complementarias, en los que los individuos tienen que adaptarse a los espacios que habitan y no al contrario.

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio radical en materia de vivienda. Situaciones como la convivencia familiar con el régimen de teletrabajo, que en muchos casos se ha implantado definitivamente, refleja que el concepto actual de vivienda es poco flexible y adaptable a los cambios. Beyome responde a la creciente demanda de vivir, trabajar e incluso disfrutar en un mismo espacio.

Situada en el barrio madrileño de Lavapiés, Beyome ha transformado una vivienda de 48m2 útiles en 90m2 funcionales, mejorando su habitabilidad y dando a este espacio las prestaciones de viviendas de 100 m2 convencionales.

El piso cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con vestidor, dos zonas cerradas de trabajo o estudio, un salón, baño y una cocina de hasta 30m2. Todo ello, dotado de dos paredes móviles, que permite la opción de girar y desplegar todas las estancias de la casa con un sencillo y cómodo gesto, en función de las necesidades del momento. Además, dichas paredes están equipadas con sistemas de camas desplegables, mesas de comedor o trabajo y diversos equipamientos de almacenaje y estanterías. El sistema flexible se completa con diferentes niveles de tecnologías y diferentes calidades de acabados, recogidos en sus tres gamas, Classic, Smart y Exclusive.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la vivienda está dotada de todas las soluciones que garantizan la eficiencia energética, y el hecho usar materiales no derivados del petróleo, lanas minerales y tabiquería seca, reduce notablemente las emisiones de carbono. Todas estas medidas han dado como resultado la mejora de la eficiencia energética en un 38% y una reducción del consumo de energía entre una tercera y una cuarta parte.

La adaptabilidad de los apartamentos incrementa exponencialmente el tiempo de vida de la casa, evitando así las continuas reformas por cambios de inquilinos o por las nuevas necesidades de las familias, lo que conlleva a una reducción del impacto ambiental en generación de residuos y empleo de materiales.

Soluciones de vivienda para cada etapa de la vida

Las personas evolucionan y cambian sus prioridades, y por lo tanto, las viviendas también deben evolucionar en función de sus nuevas necesidades. Beyome ha creado un nuevo concepto pionero de vivienda sostenible que se adapta a cada etapa y momento de vida con el desarrollo de casas multifuncionales basadas en espacios reconfigurables.

Los Beyomers son desde profesionales independientes que trabajan en su domicilio, parejas con uno o dos hijos que necesitan adaptar su vivienda para hacerla más confortable, personas que se han jubilado que quieren sacar más provecho a su vivienda y tenerla preparada para la visita de sus familiares y/o cualquiera que busque vivir en un espacio flexible.

Beyome, nuevo concepto de vivienda frente al envejecimiento residencial

El parque de viviendas en España ha envejecido y las reformas que se hacen son mínimas, por lo que se está ante un mercado acotado de viviendas de los años 50 que no responden a las actuales demandas de los usuarios. El principal objetivo de estas viviendas es mejorar la habitabilidad y por lo tanto la calidad de vida de aquellas personas que viven en pisos reducidos, a través de la innovación arquitectónica y tecnológica.

Las viviendas de Beyome mejoran de manera notable las rígidas viviendas tradicionales desde el punto de vista de la habitabilidad, de la eficiencia energética, de la accesibilidad entre los espacios, y de la conciliación laboral, haciendo un espacio más eficiente y sostenible.

Evolución y previsión de mercado

El proyecto Beyome, que empezó su andadura hace menos de dos años, continúa y serán cuatro las tipologías de viviendas a ofrecer: Thrive, para evolucionar profesionalmente; Family, al crear una familia y poder acceder a centros de educación; Health, para el “renacimiento” posterior a la jubilación en ciudades de clima benigno, y Care, cuando se necesiten cuidados adicionales.

Beyome, cuyo término surge de la contracción de “beyond home” y expresa el objetivo de ir más allá de lo tradicional, ofrece una propuesta de vivienda basada en cuatro ejes. El primero es la Flexibilidad Arquitectónica, al construir un espacio multifuncional donde las distribuciones cambian según las necesidades de cada momento: vivir, trabajar, socializar... El segundo es la Flexibilidad en Tipologías de Vivienda, al definir cuatro modalidades de edificios adaptados a diferentes etapas vitales y sus demandas de espacios y servicios concretos.

El tercer eje es el de Flexibilidad en el Acceso a la Vivienda, ya que, gracias a sus contratos de alquiler flexibles, va a facilitar la posibilidad de vivir en diferentes ciudades del mundo y en diversas tipologías de vivienda, lo que además permite crear un vínculo social con el resto de los inquilinos de Beyome. Y el cuarto está en la Flexibilidad en los Servicios, con una amplia oferta de prestaciones de gran valor añadido adaptadas a cada una de las cuatro tipologías.

A partir de 2025, Beyome ofrecerá una novedosa comunidad de servicios para sus inquilinos, que incluyen la gestión y el mantenimiento de un sinfín de comodidades para sus miembros. La Comunidad Beyome contará con todo para el hogar (limpieza, lavandería, mantenimiento, seguridad…), todo para la empresa (asesoría legal y fiscal, recepción) y un sinfín de servicios comunes para vivir y trabajar con toda comodidad y eficiencia (Servicio Médico, alimentación, lavandería, tecnología, Concierge-Recepción, asistencia técnica y tecnológica, asesoría administrativa, babysitters y cuidado de mascotas…).

Íñigo Moreno, CEO de Project Consortium y Director General de Xeito, asegura que “Beyome evoluciona el statu quo tradicional que no ha cambiado sustancialmente en años, mediante una solución integral de nueva vivienda flexible con servicios de alto valor añadido que hará la vida más fácil, próspera y beneficiosa a las personas a lo largo del tiempo”.

Como continuación al proyecto iniciado en 2020, Beyome prosigue con su hoja de ruta planteada con la previsión de la adquisición y rehabilitación de entre 500 y 1.000 viviendas en la zona centro de las principales ciudades españolas en los próximos tres años, áreas donde existe un mayor número de viviendas de menos de 65m2.

Con este proyecto, liderado por Project Consortium y la oficina de arquitectura Enorme Studio, con el apoyo financiero de Xeito Investments, Beyome da respuesta a las necesidades de un perfil de personas cada vez más extendido y que están interesadas, además de en su bienestar, en la sostenibilidad, la tecnología y el desarrollo profesional, ofreciendo una vivienda responsable.

