“Ofelia” es el título de cuatro bellos libros de amor

Es curioso que cuando buscas Ofelia en Google, igual te sale una tienda de decoración, una concursante de MasterChef, un cuadro magnífico o uno de los tres libros que llevan tan bello nombre y que narran lindas historias de amor.

Todos son ficción menos dos: Las recuperadas Cartas de Amor de Fernando Pessoa a la que fue el amor de su vida, Ofelia, finalmente no correspondido, y Ofelia. Diarios y cartas transoceánicas, que mantuvieron la dulce Ofelia y este humilde infrascrito -que sí vivieron su dichosa historia de Amor Intercultural-.

1. La “Ofelia” de Williams Shakespeare: Hamlet (Obra de Teatro del s. XVII) En primer lugar tenemos la célebre “Ofelia” de Shakespeare que es un personaje ficticio de su célebre obra teatral “Hamlet”. Ofelia, es una joven de la nobleza danesa, hija de Polonio, hermana de Laertes y la enamorada prometida del Príncipe Hamlet. A priori, su padre no cree que la relación entre Hamlet y su hija sea posible, pero, tras una primera prohibición, acepta que los jóvenes se vean. Hamlet entra en el cuarto, en su propio mundo, diferente de los demás, y recita su conocido soliloquio del "Ser o no ser". Tras una confusión, Hamlet mata a Polonio, tomándolo por su tío Claudio. La muerte de su padre hace que Ofelia pierda la razón y caiga en un estado entre la locura y la infancia que termina con su muerte al caer a un río, donde murió ahogada.

2. La “Ofelia” de Assirio & Alvim: “Cartas de amor de Fernando Pessoa y Ofélia” (1978) En segundo lugar estas cartas del amor de Fernando Pessoa y Ofélia Queiroz. Son la correspondencia que el escritor –y mejor poeta de la literatura portuguesa- mantuvo con el que confesó como único amor de su vida, una chica bien de una burguesa familia lisboeta. "Quedé loco, quedé tonto/ mis besos fueron sin cuento/ y la apreté contra mí, y la enlacé con mis brazos/ y así me embriagué de abrazos/ quedé loco y fue así".

Una historia vivida en los albores del siglo XX (1919) contada y recopilada en un único volumen por la especialista portuguesa Manuela Parreira Da Silva ya en el s. XXI (2012).

3. La “Ofelia” de Klein: “Hamlet a través de sus ojos” (Novela de ficción, 2006) En tercer lugar Lisa Klein con su “Ofelia: Hamlet a través de sus ojos”, nos reinventa la célebre tragedia de Shakespeare, con una Ofelia que levanta su voz y nos da su propiaversión. La de una bella, inteligente e ingeniosa dama de la corte que bien se mueve entre las bambalinas de la corte, en la que las apariencias engañan. Sin embargo, en esta ficción al enamorarse del príncipe, ella tiene que debe ocultar su relación en las sombras del palacio.

Y la más actual, -espero que con vuestra aquiescencia para perdonar el autobombo:

4. “Ofelia. Diarios y cartas transoceánicas: Una historia de amor intercultural” (12/ 2021) Ofelia es una historia real; tan real como que hablamos del verdadero Amor de mi vida, aunque me dé cierto pudor confesarlo así. 'Ofelia. Diarios y cartas transoceánicas' no es ninguna ficción (aunque así la hayan encuadrado en alguna editoriales), ni tan siquiera una novela en sentido estricto, porque novelado no hay nada en este libro que es pura vivencia y que devoras en un santiamén.

Una historia, propia del más puro romanticismo de otros tiempos, como reza en su prólogo, que desvela esa “historia de Amor intercultural” que se cuenta en los tres diarios, 25 poemas inéditos y decenas de cartas que intercambian el autor y la protagonista, en pleno siglo XXI.

Unas vivencias y sentimientos de dos adultos, procedentes de dos “storytelling” bien diferentes y también provenientes de dos alejados continentes. No digo más. Pero es la más actual de todas, y la que ya puedes regalar adquiriéndola a través de cualquier librería, física o virtual. O, también, si la quieres dedicada, no tienes más que pedírmela a través de este mismo blog o de mis redes sociales. Feliz mes de abril y feliz vida.

