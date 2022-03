Cómo ayudar al pueblo ucraniano La ayuda contribuirá, en primer lugar a asistirlos, y en segundo, a demostrarles que no están solos Macarena Arcos

miércoles, 30 de marzo de 2022, 09:24 h (CET) La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando una crisis bélica, económica y humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ACNUR calcula que si el conflicto continúa, el número de refugiados superará las estimaciones iniciales que hablaban de cuatro millones de migrantes y de 6,7 millones para los desplazados internos.

Ante esto, el mundo atónito mira con temor la evolución del conflicto, pero también ha sido capaz de activarse rápidamente para mostrar su lado más solidario. La guerra se alarga en el tiempo, los daños y fallecidos aumentan, las necesidades se hacen cada vez más perentorias y la ayuda es cada vez más necesaria.

Según recoge la OIM, 1,8 millones de ucranianos han huido rumbo a Polonia; más de 250.000 han ido hacia Hungría y 204.000 a Eslovaquia. Algunas otras naciones que están ofreciendo asilo son Moldavia y Rumanía; y países no limítrofes con el país invadido, como es el caso de Alemania, ya han recibido a 304.000 refugiados. Se trata de uno de los efectos directos del conflicto, el éxodo masivo. Aproximadamente tres millones de civiles han huido de Ucrania desde que estallara la guerra el 24 de febrero. Familias completas, pero especialmente mujeres y niños (se estima que millón y medio son niños) se esfuerzan diariamente por cruzar las fronteras de Ucrania a través de los corredores humanitarios abiertos.

Pero, no todo es malo, si se puede decir así. Las muestras de solidaridad con el pueblo ucraniano no cesan: payasos en pasos fronterizos para sacar una sonrisa a los más pequeños, hoteles convertidos en albergues, furgonetas para transporte de refugiados…pero, ¿cómo puedes ayudar de forma útil desde casa?: donando fondos a organizaciones internacionales que se encuentran sobre el terreno o incluso creando tu mismo una campaña de recaudación de fondos para ellos.

¿Por qué hacerlo?

Durante una guerra, y ante la situación que viven millones de ucranianos que han abandonado su casa, literalmente con lo puesto, las necesidades cambian tan rápido y en tan poco tiempo que hay veces que lo que es una urgente hoy, mañana posiblemente no lo sea, o no al menos con esa imperiosidad. Bien lo saben las organizaciones que se encuentran sobre el terreno quienes distribuyen los fondos recibidos en aquellas líneas de actuación que consideran necesaria y en función de la urgencia del momento.

Productos de primera necesidad, alimentos, medicinas, apoyo psicológico, asistencia a refugiados, kit de primeros auxilios, productos de higiene.... En GoFundMe es posible recaudar fondos para entidades como Cruz Roja Española, Mensajeros de la Paz, Unicef, ACNUR, Save the Children o Aldeas Infantiles, entre otras muchas.

Además, se ha creado una página específica, ¡Ayudemos a Ucrania! (https://www.gofundme.com/es-es/c/act/donate-to-ukraine-relief), en la que se encuentran muchas iniciativas a través de las cuales se puede ayudar a los afectados, así como una breve guía sobre cómo lanzar una recaudación de fondos para una ONG que está asistiendo al pueblo ucraniano. Cada crowdfunding relacionado con la guerra de Ucrania es revisado y validado por la plataforma para garantizar que los fondos lleguen a los beneficiarios previstos de manera que se asegure que todas las campañas cumplen con los estatutos, leyes y reglamentos financieros mundiales, así como lo relativo a las sanciones económicas en evolución.

Ninguna ayuda mitigará el dolor de todas esas personas que lo han perdido todo, de quienes han tenido que abandonar sus hogares o despedirse de un ser querido a causa de la guerra; pero al menos la oleada de ayuda a la que estamos asistiendo contribuirá, en primer lugar a asistirlos, y en segundo, a demostrarles que no están solos.

