La conspiración del dólar

USA y su hipotética ayuda a países en pos de su liberación, se ha visto en todos los conflictos donde aparece. Ahora a través de su brazo armado la OTAN en Europa, «ayudan» a Ucrania, acción realmente dolosa para su población, en víctimas y por la diáspora desembocada por la guerra. Para los europeos también lo es, aunque solo sea en lo económico. Concretamente la sumisión española al yanqui la pagamos los ciudadanos doblemente, encarecimiento de alimentos y combustibles, todo por intereses económicos de Grandes Empresas yanquis.

Los gastos de esta sinrazón saldrán de las partidas sociales del erario público, porque las subvenciones a la Iglesia, Partidos, Educación y Sanidad privadas, Toros..., no se suprimen, pero se aumenta el gasto en armamento y en el desplazamiento de nuestros soldados, carne de cañón a poco más de 100 Km. de Rusia, los yanquis no mandan «sus marines», solo los idiotas gobernantes de Europa mandan tropas, mientras ellos coordinan desde países no fronterizos con Rusia.

La sinrazón preside este Gobierno con la aquiescencia de los belicistas del Congreso en lo único que apoyan a este gobernante, gentuza que «pillaran cacho», protegiendo su futuro e intereses económicos y/o posibles «puertas giratorias»; es notoria las vinculaciones estrechas de entre los partidos mayoritarias con la Banca, Empresas energéticas o del IBEX35 desde antiguo, desde presidentes a ministros en casi todos los Consejos de Administración o como Consejeros de empresas con vínculos o totalmente americanas. USA y aliados ahogan a Rusia con el Gas, y la generosidad yanqui se presta a suministrarlo a Europa, pero un 40 % más caro. La UE debería de exigir a la «Mano negra» que empezó esto que apechugue con los gastos y sus soldados, sin poner a la población de un país no solo a la ruina, sino a la devastación y muerte de inocentes, amén de los refugiados que no los acoge en Norteamérica, se quedan en Europa, «estos mierdas» que se llaman libertadores, les regala a Europa más de tres millones de personas para que las acojan, España por la generosidad de su población y del gobierno, lo asume, el «libertador» solo vende armas no acogen personas.

Ante la escasez de combustible sorprende la postura de Holanda y Alemania sobre la reforma energética dependiente de los combustibles, la alternativa eólico solar o la de aerogeneradores, de Holanda no entiendo su postura en la UE contra España, no creo que sea la envidia al tener sólo tulipanes y nosotros naranjas, debe ser algo más oscuro, o con la Banca o los Seguros como refugio de capitales, en cuanto a Alemania con un antiguo canciller, Gerhard Schröder, muy vinculado al gigante gasista ruso Gazprom, forzado a dimitir, ¿a cambio de qué?, ahí está la clave, no solo el gas o el petróleo interesa a USA, saben que las reservas de crudo tienen un límite, callando su previsión, por ello están buscando alternativas, una de ellas es el Litio, mineral que reacciona fácilmente con agua, oxígeno y otras sustancias para formar otros compuestos, entre ellos baterías de vehículos eléctricos, China consume la producción del 50% de estos vehículos, sin menospreciar su producción de productos electrónica con sus correspondientes baterías.

La estadunidense empresa Albermale, a través de sus filiales Rockwood Lithium, Talison controla el 33%, la FMC Corporation el 12% y la SQM minera chilena el 25%, a falta el litio de Ucrania, con gran reserva de este mineral bajo su suelo, su explotación podría alcanzar el 100% del Litio mundial, y una vez más ser los mayores explotadores de un mineral básico.

En lo político y sobre todo España, se ve involucrada en tercera persona, por el interés de USA en el Fosfato, con una gran reserva en el subsuelo del Sáhara ocupado por Marruecos, mineral explotado por empresas americanas, pero ¿cuál es su importancia?, es un mineral esencial para la vida, de importante papel para alimentar a la creciente población mundial, este es un mineral clave en la industria de la alimentación, y esencial para producir fertilizantes de cultivos. Y una vez más España se pliega a USA abandonando el Sáhara y sus ciudadanos, españoles abandonados por Franco desde 1953, cuando se empezó a forjar, hoy los saharauis son los únicos apátridas del mundo aun teniendo una nación, al entregar El Sáhara a Marruecos, en contra de la Resolución de la ONU a la que España está vinculada, y donde se reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en la Resolución 690 de la ONU del 29 de abril de 1991, respaldado internacionalmente, como ha recordado la portavoz de la ONU, Stéphane Dujarrica a Pedro Sánchez de manera oficial, pues España sigue siendo «Administradora del Sahara Occidental», territorio que la ONU considera «no descolonizado», siendo entregado a un país donde su dirigente amenaza a España con el tráfico de emigrantes no solo de África. Con la creencia de que será la renuncia por parte de Marruecos en reclamar Ceuta, Melilla y El Perejil, una entelequia, durante un tiempo así será, pero su sucesor volverá a la carga, como ocurrió desde su independencia el 2 de marzo de 1956, ** (1)

Esta cesión afecta directamente a España con el gaseoducto desde Argelia, aunque seguramente USA, le habrá garantizado que no se preocupe, al tener controlada totalmente la antigua colonia francesa después de Buteflika, y con la garantía de su suministro a España, palabras al viento una vez más por parte de USA, que también se salta la resolución de la ONU del 29 de abril de 1991, cuando reconoció la soberanía del reino alauí sobre el Sáhara Occidental, el 10 de diciembre de 2020, y el establecimiento de relaciones con Israel (un grupo israelí está realizando prospecciones de petróleo y gas). Incluso vendiendo armas tras el acuerdo de la anterior administración de Trump con Marruecos. A pesar de que 11 miembros del Congreso, en una carta a la administración Biden exige que no complete este trato con el Reino de Marruecos, alegando que no hay garantías de que no utilice estas armas contra el Polisario en el conflicto del Sáhara Occidental, una venta por valor de 1.000 millones de dólares.

De nuevo los partidos belicistas españoles apoyan a Sánchez, en su desvarío con el Sáhara, Franco entregó buena parte, y en 1975 moribundo, pero con la interinidad de Juan Carlos el resto, puede que desconozca Sánchez el Sáhara y nuestra Historia, pero sus asesores tanto militares como diplomáticos o son condescendientes o unos inútiles por no advertir de los riesgos. Solo la ciudadanía, los progresistas, militantes del PSOE y sus socios de Gobierno rechazan el abandono del Sáhara, incluso la UE se ha mostrado en contra, algunas naciones europeas le han hecho llegar su malestar y su apoyo por Sáhara como nación independiente.

** (1) - En 1956 Mohamed V declara la independencia de Marruecos con Francia y mediante acuerdos con España en 1956 y 1958, entretanto invade Sidi Ifni en 1957 frente a un ejército español mal equipado y solo establecido en ciudades costeras, finalmente España en 1969 cedió a Hasan II los territorios antes controlados, que eran el Protectorado de Cabo Juby al norte del Sáhara, así como los del norte de Marruecos, la provincia de Tarfaya, con su capital Tetuán, a excepción de Ceuta y Melilla. Posteriormente en 1975 invade con «La Marcha Verde» el Sáhara Occidental, solo asegurando un acuerdo pesquero, en conflicto continuo. De nuevo el 23 de enero de 1987 propone a Juan Carlos I la constitución de una célula de reflexión sobre los presidios bajo ocupación española (Sebta, Melilla, las islas Bades, Nekkor y Moulouya -Chafarinas-). En 1999 ocupa el trono su hijo Mohamed VI y en una acción parecida a Sidi Ifni intenta una acción similar utilizando cerca de 5000 jóvenes y niños en el asalto a Ceuta en mayo de 2021. Marruecos no ceja en la recuperación de Ceuta y Melilla, sigue provocando una y otra vez, hizo lo mismo en Melilla, el último fue en marzo 2022 utilizando a subsaharianos logrando que más de 500 de ellos lo lograron.