Leo Sánchez y Alberto Mielgo los primeros españoles en conseguir el Oscar al mejor cortometraje de animación

Dos españoles han hecho historia al conseguir el primer premio Oscar al mejor cortometraje de animación con El limpiaparabrisas, una pieza de animación para adultos que aborda las relaciones de amor en la actualidad.

¿Qué es el amor? Es el punto de partida de este trabajo dirigido por Alberto Mielgo, en el que ha contado con Leo Sánchez, que además de ser coproductor ha participado en el desarrollo y creación de personajes. Tras esta cuestión, una colección de viñetas y situaciones conducirá a la conclusión deseada.



Sánchez se ha convertido en uno de los españoles más prestigiosos en el mundo de la animación internacional, y este Oscar para El limpiaparabrisas, es el culmen de una importante trayectoria profesional que le ha llevado a trabajar, entre otras, con Disney o DreamWorks en el desarrollo de grandes proyectos como Bolt, Rapunzel, Enredados o Cómo entrenar a tu dragón.

Pero es en 2012 cuando decide montar su propio estudio para desarrollar proyectos propios a la vez que mantiene colaboraciones con las grandes compañías. Con Leo Sánchez Studio participa activamente en producciones como Angry Birds movie, la trilogía de Guillermo del Toro, Tales of Arcadia (Trollhunters, Wizards y 3below), Over the moon con la leyenda de la animación, Glen Keane o Wish Dragon de Chris Appelhans y por supuesto El limpiaparabrisas con el que acaba de conseguir el Premio Oscar.

Hoy en día, Leo Sánchez Studio continúa su proyección en feature productions y expande sus fronteras en áreas como VR, Toy Making y Gaming, donde el estudio ha participado en proyectos como Oculus Story de Facebook, Nimble Collective y Valve Corporation.