XXV Encuentro de Poetas del EdoMex

lunes, 28 de marzo de 2022, 09:21 h (CET) La vigésimo quinta edición del Encuentro Internacional de Poetas del Estado de México se sostiene entre el profundo sentimiento de la continuidad, la exploración al seno del propio vientre y el cambio. Francisco Javier Estrada, fundador y motor del Encuentro, lo vuelve a hacer como lo ha logrado desde el 17 de abril de 1996, y ya más visiblemente a partir del año 2005, cuando Casas del Poeta A. C. –presididas por él–, asumió plenamente la responsabilidad de lo que se llamó en su momento: Encuentro Nacional de Poesía del Estado de México.

Reflexionemos

Si se tratase de la unión de dos personas, veinticinco años estarían representados por las llamadas “bodas de plata”, metal semiprecioso que simboliza por excelencia lo femenino, la reflexión, las manifestaciones de la Gran Madre.

Pero,como el Encuentro envuelve, contagia y congrega a muchas personas, además de referirse al “Metal de la Luna”, mueve a pensar sobrelo que ya sabemos, pero olvidamos: la constancia como principio de concreción en medio del cambio permanente.

Sí, la fortaleza y maleabilidad de la plata unida a los efluvios del corazón –la poesía–, condensan la fórmula: ¡hágase en medio del caos! En gran medida eso intuyo del trasfondo del encuentro poético mexiquense.

Del manantial palpable arriba descrito, los amantes de la poesía degustaremos un amplio repertorio de voces de diferentes partes del planeta.

Del pasado 24 de marzo al próximo 30 de abril, voces y plumas de al menos diez países compartirán su obra con el público presencial y virtual que se congregará bajo el llamado de Casas del Poeta A.C., Academia de Literatura y Poesía de la SOMEGEM, Academia Nacional e Internacional de Poesía de la SOMEGE, Sabersinfin.com, La Comuna Gironda, entre otros proyectos e iniciativas hermanas.

Teniendo como epicentro el Estado de México, los eventos se desplegarán en Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Ixtapan de la Sal, Tenango del Valle, Tejupilco, Nezahualcóyotl, Ciudad de México, Puebla, Indiana, entre otras ciudades y demarcaciones.

En esta ocasión el Encuentro será un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz y a José María Heredia. También será in memoriam a Carlos Martínez Rentería y Eduardo Cerecedo. En una combinación que llegó para quedarse, por tercer año consecutivo el Encuentro tendrá participantes y audiencia –gracias a Internet-, principalmente de México, Estados Unidos, Sudamérica y España.

Regreso a mis cavilaciones previas

Lo único que no cambia es el cambio, esto es tan cierto que gracias a ello la vida se sostiene, dentro de esa permanente mudanza de un estado a otro, resalta el trabajo, aquello que hace posible la permuta y la precisión. El permanente cambio pudo habernos llevado a ver al Encuentro de Poetas del Estado de México sólo como un recuerdo, pero, la abnegación y constancia de Francisco Javier Estrada, Thelma Morales y todos los amigos en torno a ellosnos prodigan una realidad del presente.

Desde este espacio mi reconocimiento a todos ellos por su trabajo, por su entrega. Disfrutemos del Encuentro Internacional de Poetas del Estado de Méxicoen todas sus dimensiones. Degustemos el banquete.

