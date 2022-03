El lenguaje inclusivo Yo obedezco a la Academia, y por sus normas me rijo Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 28 de marzo de 2022, 09:10 h (CET) Es el de los que discrepan, del orden establecido, que se creen ingeniosos y de largo recorrido.

Yo, sin embargo, los veo con “luces cortas”, perdidos, queriendo enmendarlo todo y provocando conflictos.

Por eso, cuando conversan sobre el mundo de los críos, hablan de “niños y niñas” en vez de decir: los niños.

Otros, “jóvenes” dirán, en este lenguaje ambiguo, que es chocanteal escribir y, mucho peor, al oírlo.

Algunos al dirigirse, a un nutrido colectivo, en lugar de decir todos dicen “todes”, ¡tan tranquilos!

Los hay que viven pensando, sustituir protegido, por “persona protegida” ¡dos vocablos femeninos!

Y hay algunos seguidores, de este lenguaje atrevido, que no emplean ni las ni los; “les” lo creen más propicio.

Y hasta osarán, cualquier día, canjear lo de inclusivo, por “virtud para incluir” para no causar “heridos”.

Yo obedezco a la Academia, y por sus normas me rijo, pues limpia y fija el idioma y le da un intenso brillo.

