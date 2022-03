El poeta Juan Antonio Moreno Ávila Pinceladas sobre su obra Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 25 de marzo de 2022, 09:10 h (CET) Presento aquí una muestra de la obra Fi Cálamo del poeta Juan Antonio Moreno Ávila. Son poesías agradables y refrescantes, que no pasan inadvertidas. La muestra forma parte del libro de poemas y aforismos o aforismos poéticos Fi Cálamo, publicado por la editorial SoldeSol en 2021.

Los beneficios totales del libro fueron donados a1. ALTEA.2. TOC Granada. 3. Equinac1. Asociación almeriense de ayuda al autismo; pertenece a la federación andaluza y a la confederación española de TEA, trastorno del espectro autista. 2.Asociación de ayuda al TOC, trastorno obsesivo compulsivo; desde España su labor se extiende a Hispanoamérica. 3. Entidad autorizada por el Ministerio para la transición ecológica: atender los varamientos de cetáceos y tortugas marinas en las costas de Almería.

Los destinatarios de los beneficios de la reimpresión reciente del libro son 1. Los gatos de Lola y CIA. 2. Ajedrez sin Fronteras. 1. Asociación que continúa la labor de Lola Salmerón: encargarse del cuidado de los gatos callejeros en Almería. 2. Entidad cuyo propósito es difundir el ajedrez y los valores del ajedrez en lugares castigados por la desgracia o el infortunio: campos de refugiados, orfanatos, cárceles, etcétera.

Fi Cálamo y tres libros más pueden leerse y descargarse de manera gratuita en lekaleizis.blogspot.com.

Radiografía

Somos molécula de agua donde confluyen asuntos mayores que nosotros y que la sed nuestra: confluyen la supervivencia y los idiomas y etcétera.

Determinados por el plan o despropósito cósmico vamos buscando euforia y calmantes.

Contra los vertederos el artificio del perfume y contra el magma admirar volcanes.

Erupciona en el asombro la música que nos protege de seguir a la intemperie aunque digamos metrópolis.

Ocupamos el escenario descubrir qué oculta o qué no oculta ese telón y pisamos aquí soñando que pisamos otro lugar.

Somos molécula de agua que agradece la ficción.

Arte

Escribir puede transformar montones de estiércol en flor y en el búfalo que se relaja contemplándola.

Azul

A finales de septiembre esta zona del hemisferio norte recupera el temple de piano o el ritmo de templo lejos ya los veraneantes o la plaga de medusas que afea y ensucia y hace ruido.

El paisaje sin interferencias permite entonces la rara plenitud de la melancolía imposible o dañina en las ciudades.

