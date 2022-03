1º Григорий Шаров:” Снайпера.на.майдане”,

2º Григорий Шаров:” Снайпера. Намайдане.былирусскии”. El primer mensaje quiere decir: “Francotirador encuadrado. El segundo quiere decir: ”Francotirador. Encontrando. Eran los rusos”. Estos dos mensajes alguien me dedicó en mi muro de Facebook. De no sé de qué nacionalidad, desde no sé qué lugar y sospecho que es en lengua ucraniana. Los dejó en mi muro de Facebook debajo de un escrito en el que hablo de Rusia y Ucrania. Quiero dejar constancia de este hecho por si me pasara algo.

Desde que comenzó el conflicto, no he dejado de escribir sobre el tema. Siempre intentando atender las razones de los diferentes bandos para poder tener una opinión lo más ecuánime posible. Pienso que, como todo juez justo, antes de culpar a nadie, hay que darle la oportunidad de explicarse y esto es lo que hice. Pienso que, demonizando a alguna de las partes, lo único que se consigue es echar gasolina al fuego.

No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Es más, seguiré escribiendo sobre el tema.