El Metaverso abre la puerta hacia un nuevo internet basado en la experiencia

La aceleración de la digitalización ha abierto la puerta a nuevas innovaciones y tecnologías que están transformando las herramientas puestas al servicio de las empresas y los espacios, tanto de trabajo, como educativos y de hospitality. Entre ellas, el Metaverso, uno de los términos más escuchados estos últimos meses y que sin embargo lleva desarrollándose desde hace años, donde confluyen por primera vez cuatro avances tecnológicos importantes como la VR/AR, el Blockchain, el 5G y la Inteligencia Artificial.

Los desafíos y oportunidades que plantea el Metaverso y la nueva realidad híbrida que propone ha sido el elemento argumental del evento organizado por Actiu en el marco del Madrid Design Festival que contó con la participación de Edgar Martín-Blas (Co-fundador - CEO & Creative Director de Virtual Voyagers), Daniel García (CEO y fundador de Polygonal Mind), Sergio García (Branding Bruce Lead deFLOC*) y Gustavo Valbuena, responsable de Innovación y Estrategia Digital de Actiu.



La primera referencia a lo que llamamos Metaverso aparece en 1992 en la novela 'Snow Crash', de Neal Stephenson, donde aparece un mundo virtual, un universo paralelo al mundo físico, formado por múltiples espacios virtuales donde las personas interactúan social y físicamente como avatares. Hoy este Metaverso ofrece infinitas posibilidades en ámbitos muy variados, desde el entretenimiento, la educación, la salud o la economía digital, a los relacionados con la arquitectura, el interiorismo o el diseño, donde ya es posible crear ciudades, edificios y productos, y equipar espacios sin las limitaciones de las leyes de un mundo físico.

“Además de una empresa de mobiliario y espacios contract y de oficinas, en Actiu somos diseñadores de experiencias que mejoran el bienestar de las personas en el espacio. Espacios reales y otros como este nuevo Metaverso, del que ya nos hacemos preguntas sobre cómo tiene que ser y cómo podemos ayudar a construirlo”, ha señalado Gustavo Valbuena.

“El Metaverso supone un avance hacia un nuevo internet no basado tanto en la información como en la experiencia, que va a existir ya no como un lugar paralelo, sino como un espacio que superpone capas al mundo real”, ha explicado Edgar Martín-Blas, que señala cómo no hay un Metaverso único, sino muchos, cada uno con un foco distinto, en el trabajo, el ocio, el diseño, etc; y una capa que los conecta y permite saltar de uno a otro.

Esta nueva realidad trae asociada dos cambios importantes, asociados a cómo el contenido deja de consumirse para vivirse, y ahora es el usuario el propietario y creador de un contenido que puede transferir. “Están cambiando los valores en las nuevas generaciones, para quienes la importancia y el valor de lo material queda en un segundo plano para ceder todo el protagonismo a este mundo virtual”, ha añadido el CEO & Creative Director de Virtual Voyagers.

En su intervención, Sergio García ha destacado que “estamos en un momento de oportunidades donde las tecnologías son herramientas para mejorar y crear ideas que mejoren la sociedad”. Para él, el metaverso aplicado a la arquitectura aporta ventajas como el poder crear edificios que pueden cambiarse sobre la marcha en función de cómo lo viven y experimentan sus ocupantes.“Sin embargo, y aunque este mundo virtual está libre de restricciones físicas como la gravedad, hay otro tipo de limitaciones técnicas propias de cada plataforma”, ha apuntado Daniel García, que señala la importancia de conocer el público objetivo en cada caso.

Sobre cómo los edificios creados en el Metaverso pueden convertirse en una fuente de inspiración de la arquitectura real sabe mucho Edgar Martín-Blas, quien ha diseñado su casa en tiempo real junto a un arquitecto con el que ha trabajado online. “He podido recorrer los planos virtualmente y así anticiparme a lo que sería mi casa en un futuro, generando un modelo muy ágil y rápido, que ha permitido a mucha gente trabajar en paralelo”, ha explicado el CEO & Creative Director, que junto a su equipo ha lanzado la Virtual VoyagersAcademy, la Academia de exploradores del Metaverso desarrollada junto a la Universidad Complutense de Madrid, en la que Actiu ha sido seleccionada para formar parte de la primera edición del Metaverse Full Mastery.