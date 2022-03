Gracias, Biden Por tu falso interés por la Democracia en Ucrania José Enrique Centén

lunes, 21 de marzo de 2022, 09:00 h (CET) Por tu esfuerzo en pos de la libertad del mundo, y tu falso interés por la Democracia en Ucrania, regido por un ultranacionalista nazi, país pobre, solo gran productor de semilla para Europa y paso de combustible desde Rusia, lo has calculado bien, mejor dicho, tus estrategas, los que se benefician de ello, como son: las Petroleras, los Fabricantes de arnas, las Farmacéuticas, tu granero y su excedente, estás sumiendo a los ciudadanos europeos en la miseria y a una la dependencia total de USA, por la escalada de precios en combustibles, como único suministrador mundial con tus Petroleras, aumentando los precios, ellugar de bajar o mantener, esto conlleva aumento de precios en todos los productos necesarios sobre todo y básicamente en la alimentación ciudadana. Tampoco te importan los cerca de 5 millones de refugiados, no irán a Norteamérica, se quedarán en Europa.

Estas medidas benefician también a los grandes Centros Comerciales por el aumento sin justificación de los precios en los alimentos, aquí Lidl, Carrefour, Alcampo, Mercadona…, que empezaron antes de arruinar a miles de transportista autónomos que ahora se han puesto en huelga con toda la razón.

«En la guerra los políticos dan munición, la población sensible da comida y los pobres dan a sus hijos... Cuando termina la guerra, los políticos toman la munición restante y se la entregan a unos o a otros, los ricos aumentan los precios de los alimentos mientras los pobres buscan las tumbas de sus hijos». (Amautas autóctonos).

Muchas gracias, Biden.

