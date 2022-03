El Joventut hunde un poco más al Coosur Betis (66-77) Victor Diaz

@VictorVictoris3

domingo, 20 de marzo de 2022, 14:18 h (CET) El Coosur Betis está cada vez más cerca de retornar a la liga LEB, después de la derrota de esta mañana frente al Joventut de Badalona, que continúa peleando por el tercer puesto de la ACB con el Baxi Manresa.

La “Penya”, haciendo bien cuatro cosas y dominando sensiblemente el rebote, ha dejado sin opciones desde mediados del tercer cuarto a un equipo que necesitaba ganar después de que rivales directos como Fuenlabrada o Andorra ganaran en la tarde de ayer.

Los locales, que reaccionaron demasiado tarde, se quedan con las mismas seis victorias que tenían, siempre en la cola de la clasificación de la ACB.

Lo que duró Evans

De entrada, más que Betis-Joventut el duelo pareció Evans-Joventut, al menos en ataque. El base bético tomó el mando de las operaciones ofensivas de su equipo, con 14 de los 21 puntos que anotaron los béticos en el período inicial.

La inspiración de Evans contrarrestó la superioridad verdinegra –hoy de blanco- en el rebote (5-12), especialmente el ofensivo; y así el Betis llegó al primer minidescanso dos arriba (21-19).

En el segundo cuarto la producción de Evans se frenó, y ahí estuvo el Joventut para, con una aportación más coral y siguiendo con el dominio en los rebotes, dominar el juego y el electrónico.

Desde Birgander hasta Pau Ribas, pasando por Vives, Parra o Ventura. Todos ellos sumaron puntos, llegando a gozar de una máxima de ocho tantos con el 21-37 (triple de Feliz) y el 31-39 (canasta de Ventura). Dos tiros libres de Evans y el error de Bertans en el tiro de la última posesión dejaron el 33-39 al descanso.

El Coosur Betis, errático y deslavazado como casi siempre e inferior en los rebotes como en todo el duelo, aguantó en el tercer cuarto hasta el 41-45. A partir de ahí, parcial de 0-12 con cinco puntos de Willis, triple de Parra y canasta de Pau Ribas (41-57, min 28).

La grada, hoy casi llena con presencia de muchos niños, comenzaba a desesperarse y a esbozar algunas protestas. La leve reacción verdiblanca, con triple de Bertans y canasta final sobre la bocina de Almazán, volvió a levantar un poquito los ánimos al dejar la desventaja local en once (48-59, min 30).

Reacción tardía e infructuosa

Fue un espejismo, porque el Joventut no solo no llegó a sufrir en ningún momento sino que, por el contrario, estiró ya de entrada la renta con un parcial de 0-7 que le permitió vivir con placidez los minutos que empezaron a ser ya de la basura. Y de nada sirvió la postrera reacción de un Betis que, como le ha pasado ya en más de una ocasión, despertó demasiado tarde.

Así pues, el Coosur Betis, aunque por diferencia de victorias todavía está vivo, da un pasito más para volver a la LEB cuatro años después. El Joventut, por su parte, suma 16 victorias, y sigue peleando por el podio de la fase regular junto al Baxi Manresa.

66- COOSUR REAL BETIS: Evans (22), Bertans (6), Brown (2), Almazán (2), Pasecniks (10) -cinco inicial-, Cvetkovic (2), Leslie (9), Burjanadze (1), Wiley (8), Báez (4) y Pozas (-). 77- CLUB JOVENTUT DE BADALONA: Vives (10), Paul (6), Brodziansky (9), Parra (13), Tomic (7) -cinco inicial-, Busquets (-), Ribas (10), Ventura (2), Feliz (3), Willis (9) y Birgander (6). ÁRBITROS: Pérez Pérez, Araña y Martínez. Eliminaron por personales al visitante Feliz. PARCIALES: 21-19, 12-20, 15-20 y 18-18. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), 25ª jornada de la Liga Endesa 21-22. 5.600 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Novoa, socio fundador y primer presidente de la ACB.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Joventut hunde un poco más al Coosur Betis (66-77) Serio paso atrás del Coosur Betis (71-74) Respiro y moral para el Coosur Betis (84-81) El Coosur Betis vuelve a llegar tarde (72-81) Nadar para morir en la orilla (76-87)