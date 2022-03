Calima, fosca y niebla sucia son tres conceptos femeninos parecidos: Accidente atmosférico consistente en partículas de polvo o arena en suspensión. Niebla densa que oscurece el ambiente. Y nube baja, sucia, que dificulta la visión. Los tres pueden acoplarse a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados Cuca Gamarra. Con la conjunción ‘y’ o con una ‘o’, disyuntiva, que denota diferencia. Por lo visto hoy en el PP y alrededores, separemos, de momento y sin marcar tiempos, a Cuca Gamarra de las nieblas: Calima, en el PP Cuca Gamarra.

Acabados los carnavales, con Casado-Egea amortizados, la Guerra de Putin escudando a Pedro Sánchez, y en puertas del congreso del PP que dará presidencia y mando a Núñez Feijóo, había interés por conocer la actualidad del primer partido en la oposición, alternativa al gobierno de coalición PSOE-UP, y al engendro Frankenstein que lo mantiene. Las baldosas, en el Paseo de Neptuno, mostraban la realidad: Calima, arena en suspensión y polvo seco en la calle. A lado, Plaza de la Lealtad, Hotel Ritz y Cuca Gamarra en el Foro Nueva Economía. La presentaba Esteban González Pons, eurodiputado, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y parte del ente bicéfalo al que, según el Confidencial, Núñez Feijóo puede confiar, de momento y sin saber por cuánto tiempo, los puestos más relevantes del partido: Secretaría General para Pons, y Gamarra en la portavocía en el Congreso de los Diputados que le confió Pablo Casado para sustituir a Cayetana Álvarez de Toledo. Pons hizo lo esperado. Amistoso. Peloteo. Saludos a Ayuso, Martínez-Almeida, portavoces de Congreso y Senado, diputados, senadores, otros populares y “a alguno que ha venido a ver qué pasa”. Después, micro, cámaras y frases hechas: Cuca pareja política de hecho. “Éramos amigos desde que ella era pequeña y yo no”. Crisis económica, peste y guerra. Agrada que los compañeros confíen en nosotros en tiempos difíciles. Superado el bloqueo, somos el partido de la libertad, de las personas y familias; el partido de la economía que defiende una España europeísta, atlantista y americanista. Gamarra entró en harina, de la mano del moderador. “Bienvenida doña Cuca ¿Conclusiones sobre lo que ha pasado en el PP?” Coba a Ayuso, a Martínez-Almeida, a todos. Después, lo preparado: Hemos sacado lo mejor para dar un paso al frente. Unidad. Somos la mejor y única alternativa. Feijóo en grandes pactos. Nada a la izquierda del PSOE ni a la derecha del PP. Mejor aliado para Sánchez. Después, moderador y respuestas: Con Sánchez en la Sesión de Control fui realista. Inflación 7%.

Exigir responsabilidades al Gobierno. Sus presupuestos no los cree nadie. Autosuficiencia energética. Energías renovables. Mujeres en igualdad. 12 contratos del Gobierno denunciados por Ayuso. Cuando Sánchez nos hace caso le va mejor”. “Vamos a la manifestación del domingo” en solidaridad con agricultores y ganaderos. Apoyo a Ayuso para ayudas a la familia. La ministra Montero dice, pero no hace. Galicia perdió habitantes, pero Feijóo con cuatro mayorías deja Galicia mejor. Ciudadanos y urnas tienen razón. Este partido cree en la libertad. Impulsar que la España rural se llene de personas ¿Pacto con Vox en CyL. Entiende lo que dijo Casado en Bruselas? Estamos preparados para todo. Saldremos del Congreso de Sevilla renovados. Estabilidad al alza No hay que preocuparse por lo que hagamos en CyL. No oí lo que dijo Casado, él habló ‘a puerta cerrada’ y no opino sobre lo que no he oído. Si es para bajar impuestos, aquí estamos Negociaremos con Sánchez, pero negocian dos. Apoyamos al Gobierno en Ucrania, pero con Sánchez nos enteramos de la guerra por lo que publica la prensa ¿Elecciones andaluzas? Moreno Bonilla sabe qué hacer. Después, el quid: “¿Si éste es el peor gobierno en el peor momento, por qué apuntalarlo?”. La sociedad merece políticas eficaces, si tenemos que ponerlas encima de la mesa, estamos para buscar el bien de los españoles. La conferencia de presidentes en la isla de la Palma es la muestra. Se llegó allí sin recoger la bajada de impuestos de los combustibles. Se salió con ella, impulsada e incorporada por el Partido Popular. Sin bajar el gasto social, hay que bajar impuestos. Mientras estamos preocupados por esto, Sánchez solo quiere recaudar. Al final, una pregunta sobre su futuro en La Rioja o Madrid, que despejo: Lo que decida el partido. El acto acabó con aportes de invitados. Sobre la guerra en Ucrania. Un pensamiento de Keynes sobre la vida cuatro años antes de la Primera Guerra mundial. Y el apunte del doctor Abad, consejero de Asisa: Estamos aquí en diferentes posiciones para conocer su opinión y, aquí corregiré a González Pons, para ver qué les pasa. ¿Qué pasa, o qué les pasa? Diáfano. Hoy en la calle calima, en el PP Cuca Gamarra.