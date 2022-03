Acción contra el Hambre y Hostelería de España lanzan la campaña solidaria “La hostelería con Ucrania” “Para dar respuesta a la emergencia de Ucrania necesitamos apoyo. La colaboración del sector privado es fundamental" Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 15 de marzo de 2022, 12:51 h (CET) Hostelería de España y todas las asociaciones que la integran, a través de sus 315.000 establecimientos, se une a Acción contra el Hambre con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente a la crisis humanitaria provocada por el conflicto de Ucrania.

Foto: Gonzalo Höhr. Centro de acogida en el puesto fronterizo de Palanca (Moldavia) con Ucrania. Acción contra el Hambre



Hostelería Madrid, la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, el Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor, Todo Está en Madrid y la Ruta del Cocido Madrileño también han querido sumarse a la iniciativa. Bajo el lema #LaHosteleríaconUcrania hacen un llamamiento a los profesionales del sector para que colaboren e inviten a sus clientes a colaborar mediante la realización de un donativo económico.



Desde la primera semana de marzo, el equipo de emergencias de Acción contra el Hambre opera en las fronteras ucranianas de Polonia, Moldavia y Rumanía, por donde han huido más de 2 millones de personas. Tras una primera evaluación de las necesidades, la organización está actuando tanto en las propias fronteras como en los centros de acogida de los países receptores.

“Hemos instalado carpas con calefactores en las que se distribuye agua y comida caliente entre las personas que esperan a un lado y otro de la frontera. Al mismo tiempo, se está trabajando en los centros de acogida, ofreciendo paquetes de alimentos y kits de higiene, así como apoyo psicológico para tratar a la población recién llegada”, comenta Laura Fontanet, directora de Marketing y Comunicación de Acción contra el Hambre.

Junto con las medidas ya citadas y ante el desbordamiento de los lugares habilitados, se está trabajando en la identificación de familias locales que se comprometan a alojar a las personas refugiadas durante al menos un mes, proporcionándolas paquetes de alimentos y kits de higiene.

La hostelería, un sector comprometido con la lucha contra el hambre

La hostelería española demuestra su solidaridad al unirse para ayudar a las personas que más lo necesitan. No es la primera vez que lo hace. En los últimos 12 años, más de 10.000 establecimientos han participado en Restaurantes contra el Hambre, la mayor campaña solidaria de la hostelería en nuestro país, con el objetivo de apoyar los programas de Acción contra el Hambre en España y en los 45 países en los que trabaja.

“La hostelería siempre se ha caracterizado por su profundo compromiso social con los más desfavorecidos. Como no puede ser de otra manera, no podemos permanecer ajenos a la tragedia de Ucrania, y debemos dar nuestra ayuda al tiempo que buscamos el apoyo de nuestros clientes a través de esta campaña”, afirma José Luis Yzuel, Presidente de Hostelería de España.

Los conflictos son una de las principales causas del hambre en el mundo. Provocan desplazamientos masivos y limitan el acceso de las personas a las necesidades básicas. La situación en Ucrania es crítica. Según datos de Naciones Unidas, 4 millones de personas podrían tener que abandonar el país y 12 millones dentro del mismo podrían necesitar ayuda humanitaria.

“Para dar respuesta a la emergencia de Ucrania necesitamos apoyo. La colaboración del sector privado es fundamental, y luchar contra el hambre está en el ADN de la hostelería. Desde Acción contra el Hambre canalizamos la ayuda de las empresas para que hagan suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de una manera concreta y tangible, haciéndolas partícipes de nuestro trabajo sobre el terreno”, añade Laura Fontanet. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.