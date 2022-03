​Colombia El uribismo que ha dominado a la Colombia del siglo XXI no va bien en las encuestas, aunque a Petro le convendría disputar el balotaje con alguien de la derecha dura Isaac Bigio

martes, 15 de marzo de 2022, 12:26 h (CET) El domingo 13 de marzo se dieron las elecciones parlamentarias de Colombia junto a las internas para definir los presidenciables de las tres principales fuerzas nacionales. En este país las legislativas se dan antes de la primera vuelta presidencial que ha de ser el 29 de mayo.

Si bien, Gustavo Petro cree que con estos resultados él va a ganar en la ronda inicial para convertirse en el primer presidente izquierdista y exguerrillero de Colombia, es muy probable que haya un balotaje el 19 de junio.



El Congreso colombiano es muy diferente al peruano pues está compuesto por 2 cámaras (108 Senadores y 168 Representantes). Las comunidades de los expatriados, afrodescendientes, indígenas y raizales tienen sus propios parlamentarios, así como hay 16 representantes por las víctimas de la guerra interna y las ex guerrilla de las FARC tiene derecho a 5 senadores y 5 diputados. La plancha que haya quedado en segundo puesto tiene derecho a tener a su titular en el Senado y a su Vicepresenciable en Diputados.

En las legislativas, la primera fuerza ha quedado la del "Pacto Histórico" del exalcalde de Bogotá, el centro izquierdista Petro. No obstante, solo ha logrado 45 de los 296 parlamentarios (16 senadores y 29 representantes). Ello implica un 15% del Congreso, un porcentaje que equivale a la mitad del que tienen las bancadas oficialistas de la izquierda peruana, lo que implica que el margen de maniobra de un posible Gobierno de Petro ha de estar reducido, aunque en Colombia no se dan vacancias presidenciales.

Para Petro, la buena noticia es que en las internas el "Pacto" duplicó el caudal de votos que obtuvo en las legislativas. Francia Márquez, una afrocolombiana que se viste con sus ropas típicas, quedó muy bien votada y ha de ser la vicepresenciable de Petro.

Petro, es casi seguro, va a entrar al segundo turno y la cuestión va a ser con quien disputará el balotaje, siendo sus más probables contendores Sergio Fajardo del "Centro Esperanza" o el derechista Fico Gutiérrez del "Equipo por Colombia", ambos exalcaldes de Medellín.

El uribismo que ha dominado a la Colombia del siglo XXI no va bien en las encuestas, aunque a Petro, al igual como pasó con Castillo, le convendría disputar el balotaje con alguien de la derecha dura. Si Petro compite con Fajardo o con otro "moderado" es probable que todo el resto del espectro político se unan contra él. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 200 familias que permanecían aisladas en Luhansk reciben ayuda humanitaria de Aldeas Infantiles SOS Para la organización es fundamental poner el foco en los 98.000 niños y niñas tutelados por el Estado ucraniano que viven en instituciones residenciales ​Colombia El uribismo que ha dominado a la Colombia del siglo XXI no va bien en las encuestas, aunque a Petro le convendría disputar el balotaje con alguien de la derecha dura Maltratados los gitanos refugiados que huyen de Ucrania Al llegar a las fronteras de los estados vecinos se han encontrado con una discriminación “brutal” Unos 2,5 millones de personas han salido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa La cifra de desplazados internos ronda ya los dos millones, según ACNUR World Vision: declaración en respuesta al bombardeo del hospital de maternidad de Mariúpol Pedimos un alto el fuego inmediato y permanente y el fin de las hostilidades