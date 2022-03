​No puede ser un derecho Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de marzo de 2022, 08:23 h (CET) Los obispos europeos emitieron hace unos días un comunicado en el que manifiestan su profunda preocupación y su más enérgica oposición a la propuesta que el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo el pasado 19 de enero en el Parlamento europeo, de incluir el aborto como un derecho en la Carta de Derechos Fundamentales.

Según los obispos, reunidos bajo el paraguas de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas, esta propuesta del presidente francés no tiene en cuenta uno de los principales valores de Europa, el respeto a la dignidad de toda persona humana en cualquier etapa de su vida, “especialmente en situaciones de total vulnerabilidad, como es el caso de un niño no nacido”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.