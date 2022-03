World Vision advierte del creciente riesgo de trata para las mujeres ucranianas La advertencia llega cuando el Día de la Mujer se celebra en la decimotercera jornada del conflicto ucraniano Redacción

martes, 8 de marzo de 2022, 12:30 h (CET) La trata de mujeres ucranianas se ha convertido en una peligrosa realidad, alimentada por el conflicto, dentro de la crisis de refugiados del país, según la ONG World Vision. La advertencia llega cuando el Día de la Mujer se celebra en el decimotercer día del conflicto ucraniano.

Un estudio realizado por World Vision en Rumanía, país que recibe un gran número de refugiados ucranianos, ha confirmado la incidencia del tráfico de personas en el país.



El estudio, realizado entre 200 niñas rumanas de entre 14 y 19 años de edad, ha revelado que el 97% de las encuestadas había oído hablar de casos de trata de personas, y más de la mitad (53%) creía que las mujeres eran las que corrían más riesgo.

Cuando se les preguntó cómo describirían la trata de personas en Rumania, el 72% dijo que la trata se ejercía a través de la prostitución, el secuestro (67%), la compra o venta (65%), el trabajo forzado (34%) y la mendicidad forzada (30%).

World Vision está respondiendo activamente tanto dentro de Ucrania mediante la distribución de alimentos y suministros hospitalarios que se necesitan con urgencia, como prestando apoyo a los refugiados en varios pasos fronterizos de Rumanía, desde el inicio del conflicto.

Eleanor Monbiot, jefa regional de la Oficina Regional de World Vision para Oriente Medio y Europa del Este, que ha liderado la respuesta de World Vision a la crisis de Ucrania y a muchos otros conflictos en curso, como el de Siria y Afganistán, explica: "Incluso antes de este conflicto, las zonas de Europa del Este presentaban un alto riesgo para las mujeres vulnerables de ser víctimas de la trata de personas. Pero el conflicto ucraniano está provocando que muchas más mujeres sean vulnerables. El desplazamiento, la caída repentina en la pobreza extrema, la viudez, la pérdida o la separación de los miembros de la familia y muchas otras características de este conflicto, están creando un número incontable de mujeres vulnerables cada hora”.

"En este Día Internacional de la Mujer, el número de mujeres que corren el riesgo de que los traficantes se aprovechen de su vulnerabilidad está creciendo exponencialmente. Esto puede hacerse a través de arreglos fraudulentos de viaje y/o empleo”.

"En los últimos años, hemos visto que la mayoría de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa proceden de los Balcanes y de la antigua Unión Soviética, en particular de Ucrania, Rumanía Bulgaria, Rusia y Moldavia."

Mihaela Nabăr, directora nacional de World Vision Rumania, la oficina que ha encabezado la respuesta de World Vision en el apoyo a los refugiados en Rumania, y a través de las fronteras, así como a las personas vulnerables dentro de Ucrania, concluye: "Hoy celebramos el Día de la Mujer en todo el mundo. Pero nuestros pensamientos en estos momentos difíciles se dirigen a las mujeres más vulnerables de Ucrania. Los refugiados que entraron en Rumanía la semana pasada son en su mayoría mujeres; a menudo madres con dos o tres hijos que necesitan cuidados, mujeres embarazadas o jóvenes que escapan de la guerra. Están asustadas y agotadas tras días de caminata para llegar a la frontera. Sin embargo, no sólo temen por ellas mismas: muchas temen por sus hijos, por los padres o por los cónyuges que han dejado en casa". "El riesgo de la trata de personas aquí en Europa del Este crecía incluso antes del conflicto de Ucrania. Ahora ese riesgo es aún mayor".

