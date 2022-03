Falta de respeto en la enseñanza

En la enseñanza, la falta de respeto es algo muy común, especialmente en la ESO y también en Bachillerato, esto se debe a que un cierto número de alumnos alteran continuamente las clases y no saben tener un comportamiento correcto, esto perjudica la enseñanza y por su puesto la labor de los profesores ya que interrumpen continuamente.

Aunque los profesores tienen poder para poner partes haciendo constar su mala conducta y otros tipos de sanciones para mantener la disciplina en las aulas, se ven con muchas dificultades en algunos grupos de alumnos para poder impartir sus clases de una manera adecuada, y esto es un problema que afecta también al rendimiento académico, dado que cada vez se les exige menos a los alumnos por parte de la Consejería de Educación, en relación a hace años y vamos a peor, “pero en todos los sentidos”, ya que un profesor va a enseñar conocimientos, la educación, el respeto y el saber estar, es una labor de los padres o tutores con quien convivan, a clase se va a aprender y si no te interesa por lo menos no interrumpas y menos no acoses, como ya se han dado casos bien probados en muchos institutos, hacia los profesores y a otros alumnos.

Cada año que pasa van a peor, el desgaste psicológico de los profesores es más que notable y se entiende que así sea por la mala conducta reiterada de algunos alumnos, a esto se añade el uso indebido de los móviles, (que en las clases en Francia ya están prohibidos entrar con ellos a clase), y se entiende perfectamente porque en numerosas ocasiones se utilizan para copiar en los exámenes, además durante las clases no atienden para nada las explicaciones del profesor, están jugando con los móviles, hablando e interrumpiendo la clase, incluso grabando a algún alumno o profesores, cuando está totalmente prohibido por la ley, por los pasillos al salir de clase hasta insultan a los propios profesores, algún que otro chulillo-a se mete con alguno de sus compañeros, y en el recreo por mucha vigilancia que se tenga no pueden tener vente ojos y con todo esto, por ello existe el aprovecharse de algún chico-a mas tímido, yo diría más correcto, que le hacen la vida imposible, pudiendo llegar a extremos límites, algo que está ocurriendo cada vez con más frecuencia, pero que tampoco se le pone el freno suficiente por parte de la dirección del instituto que lo sufre, siempre por no tener problemas mayores con la Inspección y demás.

Por todas estas cosas aumenta el nivel de conflictividad y de problemas de conducta por parte de algunos alumnos, ante los cuales los mismos profesores se ven desarmados, ya que por un simple parte de mal comportamiento o mandarlos a jefatura no se arregla nada, primero porque pasan de todo y segundo porque en la mayoría de los institutos la jefatura, los tutores o quien tenga que tomar cartas en el asunto prefieren no tener conflictos con los padres y pasar con buenas palabras y no complicarse la vida.

Pero bueno señores, es que esto no se puede dejar así, hay que endurecer las medidas de conducta hasta donde haga falta y sobre todo hacerles ver que el profesor es la autoridad, “según la ley”, ¿pero qué pasa?, que algunos equipos directivos por temor a inspección o no querer enfrentarse con las familias no toman medidas más correctivas, más duras, que sería lo correcto para atajar todo este vandalismo que algunos alumnos parece que se toman la justicia por su mano, además que se justifican con cualquier cosa, incluso con mentiras, poniendo hasta al mismo profesor en entredicho y sacando las cosas de contexto, negando la realidad.

Incluso el mismo Ministerio de Educación no ampara ni protege la autoridad del profesorado, además de que no hay suficientes psicólogos para atender las necesidades de muchos alumnos que vienen de familias desestructuradas, en riesgo de pobreza y demás problemas y no tienen quien les atienda, no hay psicólogos que los orienten y les ayuden en una edad ya de por sí es muy problemática.

También debo hacer mención a la demasiada burocracia y trámites para imponer sanciones, porque si se llevara al pie de la letra el cumplimiento de las normas de comportamiento, los profesores tendrían que poner el doble de partes de mala conducta y todo esto en conjunto entorpece la propia labor de la enseñanza.

El nivel académico cada vez está bajando más y para más INRI pretenden que pasen de curso incluso con todas suspensas en la ESO, si así lo decide el equipo docente. ¿Pero quien tuvo esa cabeza pensante tan brillante?, si no pueden con un curso, como van a pasar con todas suspensas al siguiente, estos son los planteamientos derivados de la LOMLOE . Esta va a ser la generación del desconocimiento, de la vergüenza y de la inutilidad.

Es preciso tomar medidas de una vez por todas y en todos los sentidos; pero lo más importante es proteger la integridad física tanto de alumnos como de profesores, y si es preciso poner vigilantes de seguridad en los institutos en todo momento y por todo el recinto que corresponda a dicho lugar, incluidos los recreos, ya que los profesores ya no dan más de sí, y hay unos minutos entre una clase y otra que como en las aulas no hay cámaras, no se puede garantizar la seguridad de todos los alumnos.

Aunque sigo haciendo hincapié en que al profesorado hay que darle más autoridad, lo mismo que al equipo directivo y que sean más autoritarios y que hagan cumplir los verdaderos valores de toda persona con educación y respeto, dejarse de paños calientes, ya está bien de tonterías, solo las justas, menos miedo a las altas esferas, poner a cada uno en su sitio y que la propia Consejería de Educación tome cartas en estos problemas y ataje de una vez por todas los acosos, las mentiras, la falta de respeto etc. Que saben de sobra todo lo que está pasando, que no hay profesores suficientes, que no salen vacantes, que son casi más de 4000 interinos solo en Asturias, que llegan a casa y siguen trabajando, incluso durante los fines de semana y festivos contactan los mismos alumnos con los profesores hasta protestando por las notas, que algunos ni se las merecen, hasta cuándo se va a seguir aguantando tanto despropósito. Si queremos buena formación, comencemos desde abajo y no aprobemos pasarlos de curso con más de dos suspensos.