Estudiantes de la CEU UCH de Valencia, Elche y Castellón participan en el foro sobre el futuro del planeta World Watchers

jueves, 3 de marzo de 2022, 12:36 h (CET) La Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia celebra esta semana la segunda edición de su foro de reflexión sobre la sostenibilidad y el futuro del planeta, bajo el lema 'World Watchers'. Estudiantes de Valencia, Elche y Castellón han podido debatir con expertos de instituciones públicas y empresas sobre la importancia de la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Según informó la CEU Cardenal Herrera, los jóvenes también han participado en la organización de actividades prácticas y talleres relacionados con la moda sostenible, la alimentación saludable, la huella ambiental y el reciclaje, celebrados en los tres campus de la universidad. La semana de la sostenibilidad World Watchers de la CEU UCH forma parte de la campaña promovida por la Unión Europea 'On the Green Track', dirigida a los jóvenes en materia de biodiversidad y naturaleza.



En las sesiones con expertos, los universitarios han podido debatir con Federico Mayor Zaragoza, ex director de la Unesco, y los responsables de sostenibilidad y RSC del Comité Olímpico Español, Danone, AWS, Closca o Atrevia.

