Reflexiones de un mayor. ¿Por qué tanto vaivén? Mi país ya no es mi tierra, es una parte de un mundo globalizado, inhumano y sin paraíso Ángel Alonso Pachón

miércoles, 2 de marzo de 2022, 09:33 h (CET) El sueño de una Europa UNIDA, FUERTE y DEMOCRÁTICA, se está paralizando. Los “nacionalismos” sin sentido histórico, están metastizando Europa, impregnando toda ella de egoísmos medioevos y oscurantismos fanáticos. Los “Socialismos” de la democracia se van difuminando, convirtiéndose en “murgas venecianas” de caretas tapaderas, sin sentido social. Los “Socialismos”, hoy, se están convirtiendo en simples economatos de afiliados silenciosos, ciegos, sordos, mudos…, pero nutridos.

Las “Lenguas” lavan los diccionarios, describiendo los conceptos con un “inclusivismo de género”, arcaico, divisor de sentimientos y de UNIDAD SOCIAL. Cada miembro de la soñada Europa, va enseñando, poco a poco, la patita del egoísmo, escogiendo la armadura y el arma que más interese.

Aquí, en nuestra España, la armadura es una TRASPARENCIA POBRE y el arma es la MENTIRA. Los conceptos IZQUIERDA, DERECHA y sus extremidades, EXTREMA y ULTRA se van acoplando, “cómodamente” en los puzles mediáticos controlados por el “universalismo político-económico social”.

Por aquí, por ejemplo, tenemos un SOCIALISMO y una DERECHA cocinados de distinta forma, con agua hirviendo el primero y el segundo con agua templada; a parte encontramos dos asas, siempre necesarias por seguridad, las “izquierdas y derechas extremas”, que no significan o no deben significar “fanáticas o espurios”.

En España, los partidos, cuando no les va bien, atacan a la oposición que, para colmo del erudito, siempre ha sido atacada por su amorfismo bien pagado (no rompas la jarra que te da de beber).

En España, la cultura en su sentido más histórico y social, va desapareciendo. Ahora las magias del sonido, de la luz, de las webs, de los móviles, de… han conformado los bosques encantados de los que, por cierto, luego será difícil salir. En España hemos sido más papistas que el Papa y en consecuencia más pobres, más tontos, más fanáticos, más creídos, más que nadie…así estamos llegando a ser nada… los últimos… sin sentido de NACIÓN.

En España, algunos llevan muchos años utilizando “el engaño o la mentira” como medios para escalar; descubiertos, intentan envolverse en Europa… Otra mentira.

Los mayores, piensan que ya no viven en su tierra… Los jóvenes, viven de mítines… Los políticos, organizan su festejo… Los “hombres de Estado” están amordazados… Si algo queda de “NUESTRA ESPAÑA”… lo tendremos que buscar con PICO y PALA.

Hemos inventado una forma de vivir, la del “GÉNERO”. Hemos inventado una forma de desunir, las LENGUAS. Hemos inventado una forma de no avanzar, la EDUCACIÓN IDEOLÓGICA. Hemos inventado una forma de mantenernos, las AYUDAS y SUBVENCIONES. Hemos inventado una forma de morir, la naturaleza ignorada. Hemos inventado una forma de convivir, las REDES SOCIALES. Hemos inventado una forma de hacer historia, MATÁNDOLA.

Multitud de territorios, con carreteras extrañas, ya no convergen… como misiles de odio, vuelan en busca de un sueño “programado” con mentiras “interesadas”… el pueblo con voto pero sin voz, come en la mano del “falso predicador”… Los héroes… no merecen la pena…

Mi País ya no es mi tierra, es una parte de un mundo globalizado, inhumano y sin PARAISO….







