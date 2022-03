«El proceso de documentación ha sido uno de mis mayores retos»

Los hechos históricos menos conocidos son aquellos que más llaman la atención, tanto de escritores como de potenciales lectores, todos en busca de arrojar un poco de luz sobre las penumbras de la historia. Félix Buisán (Palencia, 1957), como buen castellano, se decantó por los comuneros de Castilla, si bien desde una óptica un poco diferente.





¿Cómo se empieza a interesar un doctor en medicina por el tema de los comuneros?

Independientemente de mi profesión, a mí me interesa la historia, saber qué pasó, saber cómo hemos llegado hasta aquí. En este contexto, la guerra de las Comunidades de Castilla constituye un episodio importante en la historia de España, aunque es un acontecimiento desconocido para la mayoría de la gente.





Hace años, le propuse a mi padre (ya fallecido) que escribiera algo sobre el tema. Él era castellano,de Palencia, periodista y escritor, y escribió una novela corta (que no llegó a publicar) ensalzando a los héroes comuneros que lucharon en aquella guerra, al principio del reinado de Carlos I. Entonces decidí que algún día yo también escribiría una novela ambientada en ese escenario histórico, pero los protagonistas no iban a ser los héroes enaltecidos por la historiografía moderna, sino gente del pueblo, del común, personajes anónimos y sencillos, que vivieron y sufrieron aquella contienda.





Háblanos sobre el proceso de documentación que llevaste a cabo para Historia de un soldado comunero.

Ha sido uno de mis mayores retos al escribir la novela. Esta obra no es un ensayo divulgativo ni una historia novelada, sino una novela, una ficción, cuyo contexto se desarrolla en un momento histórico determinado. No obstante, he consultado muchos libros sobre el tema y el listado de artículos y ensayos que he leído y releído para documentarme ha sido extenso. El proceso de documentación histórica me ha llevado mucho tiempo (unos tres años).





Quiero aclarar que no soy historiador, ni experto en la guerra de las Comunidades de Castilla, ni tampoco en el siglo xvi en España, por lo que documentarme en aquella época me ha llevado un gran trabajo. En definitiva, he procesado infinidad de datos de muchas fuentes, algunos contrapuestos, para procurar unir al máximo la ficción con la geografía e historia reales.





¿Dirías que hay cierta tergiversación en la historia que nos ha llegado sobre la revuelta de las Comunidades?

Para algunos investigadores e historiadores, la guerra de las Comunidades de Castilla de 1520 fue una verdadera revolución, la mayor revuelta urbana desarrollada en Europa durante la Edad Moderna, calificando a los comuneros como héroes y defensores de la libertad frente al absolutismo de Carlos V. Para otros, sin embargo, los comuneros eran feudales, xenófobos, conservadores y reaccionarios, entre otras consideraciones. En todo caso, fue una guerra civil entre comuneros e imperiales, donde el castellano de aquellos tiempos (como otras tantas veces) tuvo que elegir, o le obligaron a tomar partido, entre dos bandos.





Además de novela histórica, has escrito libros divulgativos sobre medicina, ¿en qué género te encuentras más a gusto escribiendo?

No tiene nada que ver un libro técnico o de divulgación con una obra de ficción. Aun así, en los dos casos me siento a gusto, cómodo, aunque la comodidad al escribir, al menos para mí, no es una cualidad que me haga la escritura más fácil. Este libro me ha costado mucho escribirlo, me ha llevado mucho tiempo (ocho años).Ha sido una novela que me ha generado muchas dudas y dificultades durante el proceso. Pero ahí está, y estoy satisfecho y contento.





Si tuvieras que elegir una editorial tradicional para que apostase por tu obra, ¿cuál sería?

Bueno, como soñar no cuesta dinero, ¿qué te voy a decir?: Penguin Random House Grupo Editorial o Harper Collins Ibérica. También Edhasa o Pàmies son editoriales que apuestan por la novela histórica. Pero, vamos, me quedo con los sellos Grijalbo o Ediciones B (se me escapa una sonrisa al comprender, simplemente, que es prácticamente imposible que publiquen a un autor novel).





¿Con qué obras conocidas compararías tu novela?

En un informe editorial (Editorial Caligrama)se compara mi novela con la Mano de Fátima de Ildefonso Falcones. He leído esta última novela y, salvando las distancias, estoy de acuerdo con el informe editorial: «… obras [las dos] que se deleitan en el componente histórico, pero no olvidan la realidad psicológica y vital de los personajes».





Eres bastante activo en redes sociales, ¿consideras que son una herramienta que un escritor debe utilizar?

Sí, sin duda alguna, al menos para un escritor desconocido como yo. Creo que es la única manera de que yo y mi trabajo seamos «detectables», es decir, visibles. Y para eso hay que construir una plataforma de seguidores, lo que llaman la plataforma de autor. Tener una plataforma sólida de seguidores significa que tienes un público, y eso es un componente que suma en el momento de presentar una obra a un agente, a una editorial o a alguien en los medios de comunicación.





Cuéntanos algo sobre futuros proyectos

Tengo escritos varios cuentos y relatos cortos que me gustaría juntar y publicar en un único libro. Ya veremos. Además, también tengo intención de escribir otra novela, pero, la verdad, no sé cuándo ni qué temática seguir. Me encanta escribir, pero también sufro mucho escribiendo. Por otra parte, no puedo estar otros ocho años para acabar un manuscrito. En fin, estoy dándole vueltas a una historia actual (novela negra y de acción desde el punto de vista de un criminal) y a otra novela histórica. A lo peor, quién sabe, escribo las dos.