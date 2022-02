Ucrania somos todos los que somos libres ¿Qué Europa hemos formado, incapaz de decir basta ya? Ángel Alonso Pachón

domingo, 27 de febrero de 2022, 14:06 h (CET) Señor Putin: No sé la edad que tiene usted, ni su sueño de eternizarse… Lo que sí sé es que nació desnudo, como todos; que lloró cuando tenía hambre; que tuvo la suerte que muchos, muchísimos compatriotas suyos no tuvieron; que ha ido ascendiendo, como muchos políticos, pisando cabezas…defenestrando libertades de otros…; pero que también es sensible… se enamora… tiene unos niños que sueñan con usted, su padre…; que se va haciendo mayor con indiferencia humana, ¡qué pena!; que morirá, como todos, pero usted lo hará con la rabia impotente de todo hombre sin esperanza…

Veo la televisión… leo las noticias… contemplo el tablero de ajedrez en que se ha convertido el mundo… ¡Señor, Creador!... ¡Dioses de Esperanza!... ¡Espíritus protectores!... ¡¡HACED ALGO! Alguien mató al ruiseñor… la ilusión de la vida… ¿Por qué, señor PUTIN?

Desde la soledad de mi pequeña casa, lloro impotente… ¿Qué sociedad hemos creado, capaz de PISAR LA VIDA? ¿Qué Europa hemos formado, incapaz de decir BASTA YA?

Los vetos o abstenciones suenan a egoísmo cobarde. Señor PUTIN, desde su salón imperial, copia del fantasioso mundo de los IDOLATRAS, no olvide que todos CAYERON… todos son ya POLVO… la venganza de la VIDA les regaló la MUERTE en la soledad insensible y sin esperanza. ¡Que el mundo responda!

