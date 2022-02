El príncipe Andrés El Palacio de Buckingham anunció que nunca volverá a desempeñar un papel real oficial Juan Carlos Valderrama

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:31 h (CET) El hijo favorito de la Reina Isabel Segunda de Inglaterra de 61 años fue desterrado oficialmente por ella, el oficial naval y ex piloto de jets y helicópteros, héroe militar nacional por haber participado en la Guerra de las Malvinas en 1982.

El soltero más codiciado, un mujeriego empedernido de acuerdo a los tabloides británicos saliente normalmente con modelos y actrices; reconocido como “Andy millas de viajero”, por su buena vida e innumerables viajes debido al cargo que ostentaba como promotor de empresas británicas, ”Randy Andy”(Andy Lujurioso), Andy el caliente por su reputación con las mujeres desnudas y en fiestas con controvertidas temáticas de excéntricas amistades.

El ex Duque de York, divorciado de Sara Ferguson hoy enfrenta deshonor, descrédito y repulsión por decir lo menos.

El Palacio de Buckingham anunció que nunca volverá a desempeñar un papel real oficial, tuvo 8 títulos o rangos militares británicos los que la Reyna le ha retirado o tras el escándalo de violación ,las afiliaciones militares y los patronatos como miembro de la familia real británica del duque de York han sido devueltos a la Reyna , incapacitado de asumir tareas de representación pública ,teniendo por lo tanto que asumir su defensa como un ciudadano privado ,se le retiro el título de “Alteza Real”, entre otros privilegios como representar a organizaciones benéficas, perdiendo su mantención de más de 300,000 dólares anuales.

Fue acusado de violar a la joven Virginia Giuffre cuando ella tenía 17 años hecho que habría sucedido en el 2001: ”…baile y comí con él en el club nocturno Trump de Londres, tuve relaciones sexuales con él en la casa de Belgravia que pertenecía a Ghislain Maxwell…“ ella se enfrenta a cadena perpetua por tráfico de menores; luego de ser reclutada por la red de tráfico sexual que lideraba el magnate Estadounidense Jeffrey Epstein. El Principe dijo: “…no tengo recuerdos de haber conocido a esta señorita, ninguno…”, pero una foto de los dos desmentiría tal afirmación.

Andrés y Epstein fueron amigos desde 1997 se conocieron en una fiesta y la amistad perduró incluso hasta 2010 época en qué Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales relacionados al tráfico y explotación de menores de edad ; a pesar que el siempre negó esa amistad en una entrevista a la BBC reconoció que fue un error la misma, pero nunca condenó los delitos que su amigo cometió.

Podría estar a punto de declarar en una corte de los Estados Unidos, lo que estarían tratando de evitar a través de una negociación sus abogados mediante un acuerdo para poner fin a la demanda. De ser declarado culpable se convertiría en el mayor escándalo de la Monarquía Británica.

En Agosto del 2021 se presento una denuncia formal contra Él Príncipe en un tribunal Federal de New York bajo la ley de víctimas infantiles, sus abogados trataron de archivar el caso, pero el 12 de Enero un juez de New York fallo que una demanda civil en contra suya era procedente. A saber dice: “…la denuncia de la señorita Giufree no es ni “inentendible”, ni “vaga “ ni “ambigua” (como señala la defensa). Apunta a incidentes específicos de abuso sexual en circunstancias particulares en tres locaciones. También identifica a quien le atribuye dicho abuso sexual. Por estas razones la moción de la defensa de rechazar la denuncia (…) es negada en todos sus aspectos .La Resolución consta de 46 páginas.

Jeffrey Epstein el pedófilo realizaba fiestas sexuales con participación de multimillonarios, políticos, actores de cine, miembros de la realeza , fue detenido en un penal de Manhattan y en el proceso de ser juzgado por tráfico sexual de menores en Agosto del 2019 fue encontrado ahorcado.

Indudablemente que hay aquí factores de machismo, poder económico, clasismo social, privilegios, perjurios, conspiración para delinquir, impunidad, encubrimiento, tráfico y abuso sexual entre otros delitos. ¿Llegaran a un acuerdo y se acabará el caso?

