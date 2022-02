“El sistema financiero que conocemos está en su última fase. Las criptomonedas son parte del nuevo modelo” Entrevista a Francisco Lozano Fernández, CEO del Instituto Internacional de Blockchain y Área Financiera Redacción

viernes, 25 de febrero de 2022, 09:15 h (CET) Los últimos datos publicados en diferentes informes económicos nacionales entre otros el impulsado por la firma Kreedit vienen a poner de relieve los problemas de solvencia financiera de las Pymes para su desarrollo empresarial ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Necesitan las Pymes españolas replantear sus estrategias financieras? Los estudios fiables al respecto son algo antiguos, por ejemplo el denominado “TaxationofSMEs in OECD and G20 Countries” realizado por la OCDE en 2015. Y lo cierto es que nos pone ya ante una evidencia y es que las posibilidades de sobrevivir de una pyme de nueva creación con datos de 2012, en España son las siguientes: El 74% sobrevive al primer año de vida y solo el 29% al quinto año.

El segundo peor dato de la OCDE. Eso es para abrir telediarios. Datos realmente alarmantes y una tendencia que no ha hecho más que agudizarse por eso aún tiene sentido usarlos. La ausencia de una estructura financiera suficientemente sólida a medio y largo plazo y de estructuras económicas, en demasiados casos no lo bastante eficientes, suelen ser la causa más habitual que nos encontramos en la raíz de estos casos.

En España hay un gran problema añadido y es la dependencia de un sistema de financiación bancarizado y casi sin alternativas y, lo que puede resultar más preocupante, una ausencia de gestión del dato que impide la transparencia necesaria para el acceso a las nuevas fuentes de financiación.

Vivimos hoy un proceso de cambio estructural en el marco económico, financiero y productivo en el marco de la denominada cuarta revolución. En este campo, ¿Cuáles son a su juicio las claves o los pilares fundamentales sobre los que las empresas deben construir sus planes estratégicos a medio y largo plazo? Los planes estratégicos son más determinantes que nunca y deben además estar construidos sobre modelos adaptativos y eso no es lo habitual. En el plano de la orientación en la producción de bienes y servicios los elementos básicos parecen claros para todos. Producir en el marco de una economía sostenible, bajo principios como el uso de energías no contaminantes, como la economía circular, la economía inclusiva, la responsabilidad corporativa, la importancia de lo local y su encaje en mercados globales y como marco general y básico la digitalización como paso previo a la virtualización en un entorno descentralizado.



Ahora bien, cómo adaptar nuestra producción a ese marco y por supuesto cómo hacer lo mismo con nuestra estructura económica a esa nueva realidad, es una labor de análisis y búsqueda que requiere gran esfuerzo.

En el plano financiero el cambio es tanto o más radical, debemos generar una estructura siglo XXI desde unas bases ya de por sí, como comentábamos débil, siendo generosos. Lo peor que podemos hacer es esperar que la “mano invisible” o “el presupuesto”, en todo caso otros, nos digan lo que debemos hacer. Sobre todo porque hay interlocutores que ya no cogen el teléfono.

Las criptomonedas y el mercado alternativo financiero parece que cada vez implementa un mayor desarrollo en el tejido productivo y empresarial ¿Cree usted que vamos a ver un cambio tan profundo de modelo financiero como el que parece apuntan las tendencias? ¿La criptomoneda ha venido para quedarse? ¿Qué supondrá estos cambios en el día a día de las empresas? Bueno en esto no caben medias verdades, que son siempre mentiras. El sistema financiero que conocemos está en su última fase. Es un cambio de modelo absoluto. Las criptomonedas y el resto de los activos y nuevas realidades cripto son parte del nuevo modelo y por tanto van a “Ser” y a “Estar”. Las empresas y las personas tienen que adaptarse a ese nuevo mundo. Son cambios impuestos por la necesidad y eso siempre es bueno.

Fuera de la zona de confort se da siempre lo mejor y además, bondades al margen, eso es lo que toca. La etapa de transición final puede parecer algo acelerada. Claro que eso depende de cuando uno pone el foco en este cambio y del interés que tiene en que se produzca, para algunos, por el contrario, está siendo una eternidad.

Usted es CEO de una firma especializada en el sector financiero,pero ¿Qué es Área Financiera? ¿Cómo ayudan a las empresas en sus procesos de estructuración financiera, desarrollo estratégico y mejora de productividad? Nosotros trabajamos los dos mundos. Así entendemos que debemos hacer todos. Ayudamos a nuestros clientes en la financiación de sus empresas y proyectos, en bancos y en los denominados modelos de financiación alternativa. A empresas en principio estables y a empresas en situaciones de “distress”, participamos en refinanciaciones, reestructuraciones y otras fórmulas habituales. Incluso en caso extremos llevamos situaciones de insolvencia, en procedimientos concursales de empresas, personas jurídicas y personas físicas, la llamada “segunda oportunidad”. Participamos en proyectos de financiación corporativa, búsqueda de inversores, fusiones y adquisiciones.

En definitiva, trabajamos en la transición ordenada de eso que denominamos viejo mundo. Y en especial trabajamos para nuestros clientes en su transición al nuevo mundo. Les ayudamos en esos cambios en su orientación a la producción, en la definición de su estructura económica y financiera. Para ello muy importante en adecuar sus procesos y de forma muy especial en ser conscientes y mejoraren lageneración de información fiable, de depuración.

Es imprescindible en el nuevo marco de relación financiera entre empresas y financiadores que las empresas sean capaces de generar y sostener información clara, transparente y auditable, en términos muy diferentes a la auditoria tradicional, de sus actividades y resultados. Sin esa base, esa piedra angular, la financiación devendrá imposible en poco tiempo. Es un paso previo que exige ser rápidos en esa transición y una de las mayores dificultades de adaptación de las empresas. Y por supuesto, todo lo expuesto, en un marco muy concreto, la digitalización como elemento esencial del proceso y en algunos aspectos como paso previo a la virtualización.

Recientemente han impulsado y fundado la Oficina de Fondos Europeos como una herramienta al servicio del tejido empresarial y emprendedor en el acompañamiento para el acceso a la financiación europea de proyectos ¿Realmente va a llegar el dinero europeo a las pymes españolas? ¿Cuáles son las claves de funcionamiento de esta oficina? ¿Cómo ayudan a pymes, autónomos y profesionales? En ese apoyo a la transición, que es fundamental y que consideramos una de las grandes generadoras de valor de nuestros servicios a los clientes, un factor a considerar es la ayuda que suponen esos fondos de transformación que la UE facilita a empresas, pymes sobre todo, de sus estados miembros. Sí que van a llegar esos fondos. Y además a autónomos y pymes la mayor parte de ellos. Van a ser además muy necesarios. Eso sí, entendemos que son fondos más finalistas que nunca.

Hay quien parece entender que se trata de una nueva medida de política expansiva, más o menos “keynesiana”. Nosotros no lo vemos así en absoluto. Se trata de apoyar aquellas empresas y emprendedores que entienden la necesidad de la transformación que antes hemos comentado y lo cierto es que todo apunta a que en el escenario económico que contemplamos cualquier ayuda es buena. Es más va a ser, en muchos casos, necesaria.

