LopezdeHoyos190 ha preparado un nuevo campamento de informática para niños que dará inicio en junio

La informática es un campo esencial para el desarrollo de la sociedad, dado que incorpora herramientas de productividad, automatización, capacitación y mejoría de procesos esenciales para el día a día. En esta sociedad también se incluyen a los niños, quienes cada vez están más conectados con el mundo tecnológico y digital, el cual les ofrece nuevas experiencias de entretenimiento y aprendizaje. El objetivo de LopezdeHoyos190 como empresa especializada en informática para niños, es enseñarles a los más pequeños a aprovechar al máximo esta tendencia. Al mismo tiempo, los instruye para que eviten los peligros presentes en el entorno digital y usen cada herramienta con moderación.

Campamento de informática para niños Lopezdehoyos190 ha planificado un nuevo campamento de informática para niños que dará inicio en junio. Este está diseñado para dar enseñanzas responsables, modernas, seguras y efectivas a menores entre 8 y 12 años de edad. El horario será de lunes a jueves, desde las 16 hasta las 19 horas. Durante este tiempo los niños aprenderán a utilizar PowerPoint y Minecraft para potenciar sus estudios, conocimientos y experiencias digitales. Al mismo tiempo, estudiarán mecanografía y adquirirán habilidades esenciales para navegar en la web. Entre ellas se incluye el aprendizaje de métodos para evitar los peligros presentes en la red actual y el contenido no apto para sus edades. Lopezdehoyos190 se ha asegurado de promover la diversión, creatividad, inteligencia y dinamismo en cada una de estas clases de informática. Por eso se han incluido programas como Minecraft en el plan de estudio, un videojuego que enseña a explorar, descubrir y crear sistemas a partir de la construcción.

¿Por qué inscribir a los niños en un campamento de informática? La tecnología informática fue creada para dar lugar a la innovación y la creación de cosas nuevas, como contenidos, sistemas, mundos virtuales, etc. Aunque por lo general esta se asocia exclusivamente al entretenimiento y el ocio, la realidad es que tiene mucho más que ofrecer a los niños. Por ejemplo, ellos pueden gestionar los programas informáticos básicos para hacer trabajos, explorar nuevos métodos de estudio y encontrar información variada para sus aprendizajes. Por su parte, los videojuegos educativos también les ayudan a desarrollar y/o potenciar sus habilidades creativas, las cuales resultan esenciales para su crecimiento y autonomía. Además, la inteligencia artificial y su avance en el futuro es capaz de proporcionarles herramientas necesarias para que puedan innovar y construir proyectos, con base en su ingenio e imaginación. Por esta razón, el campamento de informática para niños de Lopezdehoyos190 no se limita a ningún tipo de tecnología y asigna a profesores especializados para supervisar e instruir con inteligencia.

Durante casi 40 años, esta academia de informática ha trabajado bajo un sistema de enseñanza único centrado en particulares y grupos pequeños. Durante todos estos años ha adquirido la experiencia y el conocimiento necesarios para proporcionar formaciones de alta calidad.