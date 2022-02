La comisaria europea de Energía pide estar preparados ante “la peor situación posible” en Ucrania Pide a los países europeos que preparen planes de contingencia en relación con el suministro de gas Redacción

lunes, 21 de febrero de 2022, 12:44 h (CET) La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, pidió este lunes en el Foro de la Nueva Economía que los países europeos preparen planes de contingencia en relación con el suministro de gas ante “la peor situación posible” en Ucrania, por la posibilidad de que estalle un conflicto bélico que afecte al mercado.

Así se expresó Simson en su intervención en este acto organizado por Nueva Economía Fórum, donde quiso también transmitir la idea de que el suministro estaría garantizado para este invierno. Sobre la dependencia europea del gas ruso, lamentó que “no se puede tener solo un proveedor porque eso era insostenible”, por lo que abogó por impulsar nuevos acuerdos con países como Noruega, Azerbaiyán o Qatar para diversificar el suministro.

En esta línea, destacó que España “tiene una posición muy ventajosa” por sus acuerdos con Argelia y por contar con “una red muy potente de terminales energéticas”.

Para impulsar los planes de contingencia, Simson tiene previstas una serie de reuniones con los estados en Bruselas, ya que no descarta que Rusia pueda reducir o incluso cerrar sus exportaciones a Europa en un momento de alta demanda. De hecho, advirtió de que las cantidades almacenadas están en mínimos históricos en este momento con una ocupación de los depósitos muy baja, del entorno del 30%.

En todo caso, a largo plazo señaló que Europa debe seguir desarrollando las renovables para no depender de exportaciones extranjeras, que, según recordó, llegaron a alcanzar los 300.000 millones de euros anuales. "Estos ingresos se van a quedar en la UE", sentenció.

