Doce minipohemas Poesía Bayardo Quinto Núñez

lunes, 21 de febrero de 2022, 10:31 h (CET) POR EL PRINCIPIO

En cada tiempo,

su tiempo, oigo

su voz, es un diario.

NO SABE SU EDAD Tiempo. De ojos azules.

Cualquiera acertaría,

es la misma persona.

INTUYO Sin gesticular

una sola palabra

confirma la fuente

desnuda, oculta pero

se ve el pasillo,

que destreza

la agonía del germen.

CÓMPLICE Causa que perturba,

no es llanto mancebo,

vengo de lejos

para acariciar

tu mapa miel de dioses.

LA SOMBRA EN LA NOCHE No hagas que se desplome,

no huyas de su mano,

deja que su sombra

te cobije y recobije.

ROSTROS Su rostro envejecido

es pura canción

majestuosa; con puñal

avieso derroca nuca

erguida y propinó

besos de miel

al valor de la mano fina.

LETANÍA DE PAZ Aunque de noche,

y sea de renoche

tu luz de letanías

es la paz misma.

VUESTRA DESGRACIA Tumba de bronce

sellada, sólo fue

una mala noche de sueño.

PÉTALOS PARECÍAN PERGAMINOS Libro enmohecido,

olía como una

flor recién nacida,

tus pétalos tienen

un parecido ha pergaminos

escritos horroríficos. NO.

¡ES SU VIDA! Vino a esta comida.

Cuando pase seguro

querrá volver.

NO SERÁ LLAMADO Clamar el tiempo pasado

será inútil,

fue muy bromista

en su época.

FIEL TESTIMONIO Razón, sea amarte

sólo quiero

la dicha de ser

testimonio lleno

de versos bañados

de adeptos.

