La humanización del avance social

Honradamente, pienso que los expresidentes no deben intervenir en política y en consecuencia opino, igualmente, que los mismos no deberían pertenecer al Consejo de Estado. El conocimiento del Estado y su maquinaria, la prudencia que da la experiencia presidencial, y, sobre todo, la posible parcialidad en temas comprometidos con sus partidos, son justificación suficiente para no pertenecer al Consejo de Estado, aunque sí deberían ser Consultores externos para temas de interés nacional.

El Consejo de Estado no tengo el gusto de conocerlo y a los posibles Consultores sólo en sus “publicitarias” biografías. Por ello me pregunto dónde, el ciudadano corriente, puede informarse, con la objetividad del Consejero independiente, del devenir diario de la política, ejecutiva, legislativa y judicial.

Los distintos Boletines Oficiales, para la calle peatonal, son ilegibles, no entendibles y poco educativos socialmente.

Siempre se ha comentado la necesidad de mejorar los términos judiciales, de mejorar la letra de los médicos y de aclarar las palabras enrevesadas del ejecutivo. No existe Centro educativo, ni Academia para opositores, que explique la “tipografía” expresiva utilizada en la esfera política en todas sus vertientes. Todo esto se agrava, hoy día, con el intento de “masificar “ el “online” como medio de contactar con todo lo referente a las Comunidades, al Estado y en conclusión a todas las áreas que componen dichas esferas sociales.

Hace poco levantaron la voz los “mayores”, que, incomprensiblemente, tenían las puertas cerradas de las entidades que guardaban sus propios ahorros (¿?)…, que veían como esas mismas entidades habían bloqueado hasta los horarios de disponibilidad física de los fondos u operaciones de sus clientes…, que habían convertido la oficina “popular” en un bunker propiedad de unos “accionistas”.

Una legislación sobre asuntos de tramitación administrativa “corriente”, tales como cobro de nóminas, pago de recibos de servicios (luz, gas, agua, comunidades, seguros…), ingresos de ahorros u operaciones con terceros, se han ido convirtiendo en, no obsoletas, sino en ABUSIVAS, además de perjudiciales para el mundo laboral: REDUCCIÓN PERMANENTE DE PUESTOS DE TRABAJO. Conclusión: Avance… La Maquinaria e la Informática igual a eliminación de puestos de trabajo Adaptación… Nula adaptación de generaciones interpuestas entre el pasado, el futuro, pasando por una pobre preparación de media generación actual. Realidad… SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ABUSIVOS y PERJUDICIALES para la GENERALIDAD.

El “simple” del pueblo, que suele ser el más “claro” pregunta: ¿Por qué han desaparecido los cobradores, al tiempo que vigilantes, en el transporte público? ¿Por qué en los trenes de alta velocidad no hay personal de vigilancia en proporción a los viajeros? ¿Por qué han desaparecido los cobradores a domicilio de la mayoría de las Compañías y al mismo tiempo han desprotegido al cliente que va a retirar “su dinero”? ¿Por qué los empleados de banca, NO ESPECIALIZADOS en determinados servicios o inversiones, se atreven a JUGAR en la colocación del dinero ajeno en SEGUROS, FONDOS, PLANES DE PENSIONES, etc.? ¿Por qué mi pueblo o mi aldea o mi barrio no pueden mantener un mínimo de servicios públicos? ¿Por qué tienen que desaparecer las “Delegaciones” antiguas, como mediadoras y mecanismo de mantenimiento de servicios esenciales?

Los niños “estudiosos” por la gracia del padre, tío o abuelo, se ríen porque esas preguntas son propias de personas que viven sin preparación en un mundo pasado…, pero, como listos por apellidos, parten de su pueblo, de su aldea, de su barrio dejando las respuestas para…. No sé… No contesto… No me interesa…

La sociedad futura cambiará, porque los ciclos evolutivos se imponen; los gobiernos y los que han tenido la suerte de estar preparados, tendrán la responsabilidad de ayudar, de enseñar, de cooperar y sobre todo de HUMANIZAR EL DESARROLLO.