Los abrazos del oso de M. Alva a W. Cerrón y a G. Bellido Una vez que Alva haya logrado calmar las aguas, nuevamente la ultraderecha embestirá para deponer al mandatario constitucional Isaac Bigio

jueves, 17 de febrero de 2022, 09:16 h (CET)

El 16 de febrero, día en el cual EEUU afirmó que Rusia iba a invadir Ucrania y desencadenar la peor guerra europea de los últimos 75 años, no pasó ello. Sin embargo, en Perú aconteció algo increíble. La Presidenta del Congreso Maricarmen Alva (conocida popularmente como "Malcricarmen" por su constante prepotencia y malas costumbres), junto con todos los congresistas que se habían reunido el 9 de febrero para preparar un golpe de Estado vía vacancia presidencial, apareció ante la TV mostrando un tono muy conciliador. Al final ella y Waldemar Cerrón, el jefe del oficialista Perú Libre (la misma que le promovió para que sea el nuevo Premier), terminaron muy abrazaditos.

Al parecer, PL sigue cayendo en la trampa de la que se desespera por llegar a la Presidencia de la República a través de otro golpe parlamentario. Cuando antes el Congreso votó para censurarla por haber ido a Madrid a reunirse con diputados españoles para pedirle su apoyo para deponer al "comunista Castillo", el sector de Cerrón se abstuvo y luego Guido Bellido, quien fue el único premier que haya tenido PL, salió a abrazarse con Alva.

Con esta última actitud cubrió a la golpista, la misma que aprovechó de tal gesto para avanzar en sus planes conspirativos para derrocar al Presidente.

Ahora, W. Cerrón al abrazarla nuevamente cree que va a conseguir que ella desista de seguir organizando una nueva vacancia o nuevos cambios constitucionales para quitarle el voto de confianza a cualquier Gabinete, pero va a ocurrir lo opuesto. Ella es la que más va a sacar ventaja de ello para limpiarse de las imputaciones que le hacen y presentar todo como un "malentendido". Ahora ella dice que dicho cónclave golpiesta fue un seminario. Y si es así debieran publicar las minutas, los videos y los audios de tal cita y explicar por qué esta fue secreta y no incluyó a miembros de las 5 bancadas opuestas al golpe.

Una vez que Alva haya logrado calmar las aguas, nuevamente la ultraderecha embestirá para deponer al mandatario constitucional.

Alva y los golpistas astutamente han postergado la presentación del cuarto Gabinete de Castillo para el último día posible (8 de marzo). En el día de la mujer van a querer que el nuevo Premier Torres llegue con un tono más conciliador, en tanto que en el ínterin van a aprovechar estas 3 semanas para ir desafilando más al gobierno y buscar que este sacrifique a algunos ministros. Tal vez el abrazo de W. Cerrón se ha dado para considerar que así se podrá cuidar a los 2 ministros perulibristas que hay en el nuevo Gabinete, especialmente del cuestionado nuevo ministro de salud.

Si primero Bellido se desgastó con el primer abrazo a Alva, ahora le toca a W. Cerrón aparecer como alguien que le cubre sus espaldas. Con ello quien queda mejor parada es la que quiere que se tape y cubra sus maniobras golpistas, en tanto que PL desmoraliza o enajena a las bases que quieren luchar y se proyecta como un falso radicalismo que solo usa la pose agresiva para negociar y tranzar. W. Cerrón, en su breve mensaje, le ha pedido una con otra. Él ha anunciado que estaría dispuesto a renunciar a acusaciones constitucionales o criminales contra Alva a condición de que ella les deje gobernar y no le quiten a Castillo la posibilidad de contar con un voto de confianza con el cual, eventualmente, pusiese renovar al Congreso.

Ni Perú Democrático (quien, a través de la ministra de trabajo Betssy Chávez, ha solicitado la acción legal más dura contra los golpistas) ni Juntos Por el Perú han estado en esa conferencia de prensa junto a Alva, por lo que estas bancadas de izquierda puede que rechacen la conducta de W. Cerrón. Tampoco sabemos que dirá el ala magiesterial de PL e, igualmente, no han estado los centro derechistas antifujimoristas de Somos Perú y de los Morados.

Lo más probable es que Alva busque ganar tiempo para que s eolvide el incidente y así limpiar su imagen, pero luego de un determinado periodo ella va a volver a mostrar sus garras, o va a dejar que otras congresistas más ultras (como Tudela o Chirinos) vuelvan a la carga con peticiones de vacancia presidencial.

Ante el ramo de la paz ofrecido por Alva y la ultraderecha, el nuevo Premier Torres ha decidido devolverles el gesto pidiendo disculpas a varios congresistas por si les ofendió. Mientras tanto, entraremos a un proceso de más y más concesiones. Ya no va a ser fácil a Torres el cumplir con su promesa de trasladar a Alberto Fujimori a una cárcel común. Ahora PL, posiblemente, ya no impulse las marchas contra el golpe y a favor del cierre del Congreso.

Alva y la ultraderecha se han dado cuenta de que el pedido de vacancia no es respaldado por ninguna marcha significativa y que nadie les hizo caso cuando exigieron que en el último partido de fútbol Perú-Ecuador la tribuna grite esa consigna. Más bien, saben que a diario hay marchas en pro de cerrar el Congreso, una de las instituciones más impopulares que hay en el Perú.

Como saben que no hay apoyo popular ni internacional para un golpe parlamentario, y que seguir en esa ruta pudiese generar una avalancha popular como la que acabó con el pustch fuji-belaundista que colocó a Manuel Merino, correligionario de partido de Alva, en la Presidencia por solo 5 días (10 al 15 de noviembre 2020), el bloque de los que antes votaron por Keiko en la segunda vuelta presidencial ha decidido retroceder. No obstante, su retroceso es como el del tigre que hace ello antes de saltar sobre su presa.

Solamente cientos de miles en las calles van a poder derrotar al golpe y abrir las puertas a una asamblea constituyente.

Concebir que Montoya (quien nunca ha dejado de plantear que ellos quieren ir vetar ministro por ministro hasta vacar a Castillo) pueda querer aparecer como una falsa paloma, es pensar que los chanchos vuelan.

