​Cinco mesas históricas Todo lo que está presente en un acto tiene su importancia, incluidas las mesas María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

miércoles, 16 de febrero de 2022, 09:51 h (CET) En ocasiones la actualidad es caprichosa y aunque nos empeñemos en poner la atención en un punto en concreto, resulta que la noticia da un giro de ciento ochenta grados. Esto es lo que ha pasado con las negociaciones en torno a Ucrania.



Al margen de la importancia y delicadeza de los asuntos a tratar, el protagonismo se lo están llevando las mesas en donde se están realizando las diferentes conversaciones y reuniones sobre el conflicto. Se trata de un ejemplo de cómo todo lo que está presente en un acto tiene su importancia, incluidas las mesas.

En la historia de las ceremonias trascendentales de la democracia española está presente una mesa de gran importancia. Se trata de la Mesa de las Esfinges diseñada con piedras duras, bronce y madera de caoba.

Esta mesa de principios del siglo XIX (1803) ha estado presente en la firma del tratado de adhesión de España a la Unión Europea de 1985 y en la firma de la ley orgánica de la abdicación de Juan Carlos I en 2004.

La Mesa de las Esfinges es adquirida por Carlos IV y actualmente es una de las piezas más emblemáticas que compone la colección de mobiliario de Patrimonio Nacional. Se encuentra en la Sala de la Corona del Palacio Real de Madrid.

Existen otras mesas históricas que a fecha de hoy siguen siendo famosas.

La mesa de madera de cedro de la Última Cena de Jesús con los Apóstoles. Se conservan reliquias de esta mesa en la basílica de San Juan de Letrán, en Roma.

La mesa redonda del rey Arturo en donde se sentaban los caballeros de este monarca para hablar sobre la seguridad del reino. La mesa fue un regalo para el rey Arturo por su casamiento con Ginebra.

El escritorio Resolute que preside el despacho oval de la Casa Blanca y que fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra al presidente estadounidense Hayes en 1880. Este mueble se construyó con la madera del buque británico HMS Resolute.

La mesa redonda de la Conferencia de Postdam (1945), en donde se definió el mapa político de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Esta mesa tiene un diámetro de 3.5 metros y fue fabricada para esta ocasión por una empresa de muebles de Moscú.

