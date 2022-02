Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo

En épocas de elecciones todo el mundo hace sus conjeturas siempre favorables al parecer de cada uno. Llega el día señalado para tal fin, nervios, vacilaciones, incertidumbre, pereza o dinamismo… Recuento de votos y escrutinio, todos ganan ningún partido pierde, ninguno quiere ver la realidad y se autoestimulan los resultados para que no se note la derrota.







En las recientes elecciones de Castilla León, los resultados son los suficientemente claros para que no haya lugar a duda. No sé qué apaños harán para gobernar y ocupar el sillón presidencial pero la opinión de los castellanos leoneses lo han dejado claro. No hay que estigmatizar al partido que todavía no ha gobernado ni dar por hecho cosas que demagógicamente lanzan y lanza los partidos de izquierdas para seguir en el poder. ¿Por qué han colgado el marchamo de ultra derecha a VOX si aún no ha tocado poder? Sin embargo, ¿los partidos de izquierdas que están gobernando y demostrando lo que hacen, esos no son ultra izquierda?





Las cosas hay que demostrarlas no basta con decirlo. Sánchez ha dicho y sigue diciendo multitud de cosas y no cumple ninguna. Con los socios y amigos que tiene no necesita mayores enemigos. Este presidente ha conseguido lo impensable y es tener como socios de desgobierno a separatistas, etarras, nacionalistas y comunistas, es decir, gobernar un país con aquellos que quien destruirlo.

Ya estamos viendo como se expresan en la práctica todos esos grupos de izquierdas incluidos los ultras, aunque no los mencionen.

Está circulando por las redes una misiva de una musulmana llamando a los suyos a votar a PSOE porque dice que si entra VOX en el gobierno se le van a terminar todas las bicocas (las enumera todas y son muchas sin ningún esfuerzo) que tienen y van a tener que regresar a su país. Eso aún está por ver, pero no estaría nada mal que a los migrantes que acogemos en este país tuvieran las mismas obligaciones que los nuestros, no solo beneficios y privilegios. Algunos países de la UUEE (no sé si son todos) no andan con tantas contemplaciones, es decir, obligan a observar las leyes del territorio de acogida y me parece lo correcto. Aquí por un puñado de votos se vende el alma al diablo y demagógicamente se hacen cosas que a todas vistas se deberían corregir. Somos un país de acogida, muy bien, pero que acepten nuestras condiciones de vida, que no nos impongan las suyas y que su comportamiento sea igual que exigimos a los nuestros.





Y volviendo a las pasadas elecciones, ¿hasta cuando vamos a tener gobernantes en el que predomina el orgullo y vanidad de un personalismo estúpido e inconsecuente? España ha demostrado siempre que somos un país centrista, ya sea de izquierdas o de derechas. El personalismo y orgullo lo mismo lo tienen las izquierdas que las derechas pero hay algo primordial que los diferencia y es la unión. Mientras que las izquierdas se lo guardan y hacen piña para alcanzar sus propósitos, las derechas lo exhiben cada vez que pueden y hacen bandera de ello.





Llevar el absurdo al extremo es lo peor que le puede pasar a un país para su progreso. Tanto en el PP como en el PSOE hay gente muy valiosa culta e inteligente, ¿Qué les pasa?, ¿Por qué no dan un paso al frente y acaban con tanta mediocridad? Tanto PP como VOX no deben ponerse tan estupendos por separado porque están llamados a entenderse. Así lo han escenificado los votantes de Castilla León. Al PP le falta los reaños que tiene VOX y a este le sobra algún que otro componente demasiado impetuoso.





Ser líder es difícil, no todo el que lo pretende llega a conseguirlo, rectificar es de sabios y dar un paso al lado es de valientes, éticos e inteligentes. A la historia se puede pasar de muchas maneras, unas positivas, otras negativas e intrascendente y el tiempo pone a cada uno en su sitio adecuado dando el debido reconocimiento. Mientras tanto la sociedad se desangra en comportamientos ideológicos, que no prácticos, llevando a la desesperación no a pocas familias que ven reducida, cuando no perdida, su autoestima, dignidad y su economía.





Vox es una rama del PP, es decir, que tienen muchas cosas en común, ¿A qué viene tanto dislate entre ellos? ¿Por qué tanta reticencia en decir abiertamente que pactarán entre ellos? Un gobierno de coalición entre partidos afines, que respeten las leyes y la constitución, es mejor que el totalitarismo de uno solo. Se discuten las ideas y se llega a un acuerdo que beneficie a toda la sociedad no a unos cuantos amiguetes y políticos dáctiles. Eso es la verdadera democracia.





Las sociedades que pasan de la política están predestinadas y condenadas a ser gobernadas por los más inoperantes e ineptos y mientras no cambiemos el chip seguiremos una deriva cuesta abajo muy difícil de remontar a corto y medio plazo. El talento superior solo se tolera y encomia cuando se emplea al servicio de los demás.