"Loreley" Ismael López Pozo Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 15 de febrero de 2022, 08:37 h (CET) Hola a todos, y hola a todas; durante un tiempo que sucediendo mientras estando en una parte de lo que llamando como Bruselas cabe decir que soportando lo que llamando como fuertes vientos y un frío clima con lluvia, y no obstante con las difíciles circunstancias actuales con que viviendo yo actualmente soportando tales mientras cabe agradecer las ayudas que recibiendo.



Cabe expresar "Loreley" estando como un nombre de una sirena que apareciendo en una parte de la supuesta literatura histórica mientras existiendo en tal una famosa narración de un hombre que en interpretación de mi desapareció tras en una parte del físico mundo intentar acudir al origen físico del canto de tal sirena, y quiero expresar que un relato que guardando relación con lo que narrando es enigmático para mi porque para mí estando como relevante tal interpretación del contenido narrativo que guardando relación con tal.

Al hilo de lo narrado en unas partes de mis publicados libros yo hablé de lo enigmático, y entre otros en "Mocedades" con vaga forma expresé ya un acercamiento a la posibilidad de la creación del primer alma humana como consecuencia de una realización de una humana resistencia física que realizada para evitar acudir al origen físico de uno de los cantos de una sirena mientras las sirenas son seres que acaso existiendo en la actual realidad física; según yo la actual conciencia general de los humanos seres pudo haber nacido como consecuencia de la observación de uno de tales cantos mientras para observar tal estando como necesaria la supervivencia a la percepción que percibiendo uno de tales cantos supuestos.

Cabe decir que así ya valoré con la figura de un supuesto "Ulises" que atado a un mástil a pesar de entre mis publicados libros actualmente estar "Mocedades" como uno de los libros que mostrándose con cierta inmadurez tajante, y también cabe expresar que en otros de mis publicados libros atrás ya escribí narraciones que haciendo vagas referencias que acercamientos a los temas que estando como de la belleza y como de lo enigmático mientras tales temas - la belleza y lo enigmático- son para mi temas que inherentes a una relevante parte esencial de la literatura histórica.

También cabe decir que las palabras pudiendo servir como una herramienta poderosa, y entre otros yo con ellas atrás realicé quejas de mi soledad a mi soledad mientras actualmente a pesar de las dificultades a veces pudiendo atrás haber disfrutado de unos matices arquitectónicos de la actual Bruselas, que hermosa por ellos mientras yo intentando abandonar lo de fumar tabacos que colaborando a desnudar mis pensamientos para conciencias desconocidas con violaciones que violando mi voluntad con entre otros lo que llamando como tareas de antenas.

