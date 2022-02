¿Quiénes fueron los principales culpables del colapso del sistema político en Afganistán?

El 16 de agosto, el sistema político de Afganistán, que se originó en las elecciones y el voto popular desempeñó un papel clave en su formación, se derrumbó y el grupo terrorista talibán tomó el poder. Las fuerzas armadas, que contaban con el fuerte apoyo de la comunidad internacional y tenían un ejército fuerte y las estructuras básicas para llevar a cabo sus asuntos, colapsaron inesperadamente, y el gobierno primitivo de los talibanes encontró su camino hacia el poder nuevamente después de septiembre de 2001.

Por qué colapsó el régimen y cómo la comunidad internacional liderada por Estados Unidos permitió que se desperdiciaran 20 años de inversión en Afganistán es un tema aparte, pero el enfoque debe estar en los culpables que jugaron un papel clave en el colapso del régimen en Afganistán. Los dos presidentes pashtunes de Hamid Karzai llegaron al poder tras los acuerdos de Bonn y Ashraf Ghani Ahmadzai tras unas elecciones fraudulentas, centrándose más en las agendas étnicas y lingüísticas que en abordar los principales problemas de Afganistán. Ambos jugaron un papel clave en el fortalecimiento y reactivación del poder de combate de los talibanes.

Con un gran costo financiero, Karzai liberó a miles de prisioneros talibanes, los llamó hermanos y llamó al poder político. Ghani, a su vez, invirtió en el núcleo de la banda terrorista talibán, allanando el camino para su resurgimiento.

Los talibanes han tenido dos veces la suerte de mostrar su poder en Afganistán. Por primera vez en 1996, después de que los grupos muyahidines que habían luchado contra el Ejército Rojo Soviético y el gobierno bajo su protección y lo habían derrocado, no lograron implementar el sistema acordado de todos los grupos muyahidines, y esto condujo al estallido de la Guerra Civil. en la capital, y los talibanes tomaron el poder, y por segunda vez el 16 de agosto de 2021, después de que el régimen respaldado por Occidente, a pesar de la generosa ayuda y las inversiones de Hanfaget, debido a la corrupción generalizada, la supremacía étnica y La ineficiencia del gobierno de sus hombres podría No duró después de la retirada de las fuerzas extranjeras y cayó en manos del terrorismo talibán.

Ambos períodos de los talibanes evocan recuerdos, la amargura del asesinato, la venganza, la violencia, el fanatismo, la omnipresencia del pensamiento extremista y la pobreza predominante que ha llevado a la gente al borde de la muerte y la miseria. Vale la pena mencionar que el pensamiento y la lectura del Islam por parte de los talibanes es un pensamiento y una lectura extremadamente extremistas y estrechos de miras, y un completo símbolo de desviación intelectual de los principios del Islam. La visión de los talibanes sobre las mujeres y los derechos humanos, la represión de las personas por oponerse a las ideas de los talibanes y la falta de principios de pensamiento regulares sobre lo que los talibanes llaman el mandamiento del bien y la prohibición del mal, han reducido las condiciones para mucha gente común conducirá a su caída.

Sin embargo, con la caída del primer gobierno talibán, salió el sol de la libertad y la democracia. Después de una década de guerra y derramamiento de sangre, tiranía y represión, Afganistán tiene una constitución moderna y valores de derechos humanos, y ha florecido la esperanza de un gobierno centrado en los ciudadanos. Los planes iniciales se llevaron a cabo con las consignas de participación política justa y popularización del poder con entusiasmo y cooperación para fortalecer un orden democrático. Las palomas viajeras regresaron a sus nidos. Llegaron a Afganistán en grupos de todo el mundo con un mundo de sueños y enseñanzas, y con mucha sed pusieron ladrillos en el muro derrumbado del país; Pero las malas acciones de los gobernantes, la propagación de la corrupción, el quebrantamiento de la ley y el fortalecimiento de la monarquía en lugar de la meritocracia y la atracción de las élites corruptas en el cuerpo de gobierno, sentaron las bases de la fragilidad, el declive de la democracia y la determinación del pueblo de derrotar a la democracia.

Mientras tanto, el papel de los dos presidentes como dos actores clave es más destacado que todos los activistas políticos que trabajaron para ellos en el campo de la política. Hamid Karzai y Ashraf Ghani, los dos gobernantes posteriores a Bonn, desperdiciaron la edad de oro de la historia de Afganistán con su mentalidad tribal, aprovechando oportunidades para el desarrollo, el estado de derecho, fortaleciendo la cultura democrática, modernizando el sistema educativo y profundizando las divisiones étnicas. , encendieron la política étnica.

La historia del concepto de democracia se remonta a los filósofos de la antigua Grecia, y luego la Revolución Francesa difundió y reflejó este concepto entre las masas. Este concepto se entendía en el siglo XX como participación, competencia, elecciones libres y soberanía del pueblo, y ahora uno de los logros más importantes y serios de las sociedades modernas es el establecimiento de un sistema basado en valores democráticos que proporciona Oportunidades legales para el cambio de gobernantes y elecciones Brinda a los ciudadanos y desempeña un papel efectivo y valioso en el movimiento de las élites.

La reubicación de las élites políticas y la rotación del poder en Afganistán en diferentes períodos históricos se ha producido debido a las tensiones étnicas. La etnicidad es vista como el eje común de las demandas de todos los gobernantes. Esta característica rompió y destruyó la primera y la segunda constituciones, el cerebro estimuló los sistemas ideológicos, izquierda y derecha cayeron en la trampa de la etnicidad, y el orden democrático liberal se hundió en el pozo de la etnicidad, y los gobernantes etnocéntricos clavaron el último clavo en el ataúd de la etnicidad. La democracia semidemocrática de Afganistán.

Por otro lado, la opinión predominante en la sociedad afgana es que la muerte de la democracia del país se ha producido con armas de fuego; Si bien no siempre es el caso que la muerte de los conceptos y valores venga con una bala, hay muchas formas de romper la democracia, incluidos los gobernantes corruptos en un orden democrático que brindan el espacio y la base para una muerte temprana. El fracaso de la democracia de Afganistán es tan amplio y complejo como la situación en el país; Pero el factor más importante son los gobernantes que corrompieron la democracia y allanaron el camino para la promoción de su totalitarismo y monopolio.

¿Cómo se opuso la descentralización a allanar el camino para el gobierno oligárquico?

El centralismo es una característica común de los gobernantes en Afganistán. Desde Zahir Shah hasta Ashraf Ghani, todos coincidieron en un eje para que el poder no se desviara del círculo de enfoque y la altura de los muros del palacio presidencial. Con el establecimiento de un sistema democrático en el que las personas participen sobre la base de la conciencia colectiva y desempeñen un papel en la popularización del poder, se rechaza el centralismo, se elimina el poder del centro de la tradición dominante en la que la creencia en el gobierno de un determinado individuo o grupo es las personas. Así, en todos los períodos en que la gente dio sangre y se sacrificó para practicar la democracia, fueron condenados por los gobernantes y estas tendencias fueron desafiadas.

Se basó en esta creencia de que Hamid Karzai y Ashraf Ghani no apoyaron el establecimiento de la democracia, subastaron los cimientos del desarrollo democrático con apoyo intermitente y personal, interfirieron en los asuntos de las instituciones democráticas y las privaron del derecho a decidir y votar. de manera independiente, y redujeron la democracia y la democracia a la concentración del poder para apoyar el centralismo. Impedían la descentralización y ejercían todos los poderes de gestión de pies a cabeza. Durante este período, desde la designación de un distrito al ministro, pasó desde el cargo de presidente, lo que fue un proceso corrupto y eventualmente condujo a la caída del orden republicano. Por otro lado, las características de comportamiento de Hamid Karzai y Ashraf Ghani mostraron que el orden liberal estaba dominado por gobernantes no liberales y no dudaron en hacer cualquier cosa para eliminar las características descentralizadoras.

El nepotismo y sus efectos en el funcionamiento del sistema político

La etnicidad es una de las amargas realidades de la política afgana. Durante las últimas cuatro décadas, ninguna ideología ha sido capaz de institucionalizar una política centrada en el ciudadano en lugar de una política etnocéntrica. Los gobernantes y los grupos de poder compartido inventaron los eslóganes de moda de igualdad y justicia, pero abandonaron sus creencias por el pensamiento étnico. Hamid Karzai y Ashraf Ghani, dos gobernantes que crecieron con una vida occidental y una democracia liberal, dieron la espalda a todos los valores liberales cuando llegaron al poder.

Sacrificaron la democracia por la política étnica, profundizaron las divisiones étnicas, miraron a las instituciones como internas y externas, y redujeron todos los programas y políticas de desarrollo y estabilidad al "poder étnico". También dividieron injustamente los departamentos gubernamentales entre las tribus y utilizaron los puestos gubernamentales como compras de "apoyo".

La Kleptocracia reemplaza a la meritocracia allanando el camino para el colapso del sistema político en el país

El utilitarismo más que la meritocracia fue una característica común de los dos gobernantes. Dondequiera que sus intereses estuvieran asegurados o en peligro, usaron los puestos gubernamentales como propiedad personal. Con el fin de obtener apoyo para sus políticas, cedieron puestos de gobierno a casas y mafias étnicas y económicas, y con el tiempo las recuperaron y continuaron con este juego hasta el último día de su poder. Este comportamiento hizo que la gente no creyera en los procesos democráticos, incitó a las élites del conocimiento a halagar y esclavizar, decenas de cuadros escribieron sobre los pasos de la mafia étnica y el poder, y no respetaron el libro.

Por lo tanto, tal acción se considera como uno de los contextos del declive de la incipiente democracia de Afganistán; Debido a que la participación no se basó en los derechos de ciudadanía, el elitismo no se basó en estándares sistémicos, los puestos de gobierno se vendieron a ancianos y votantes, y esto se convirtió en la cultura de comportamiento dominante bajo ambos gobernantes de la república.

La corrupción generalizada y sus perpetradores allanan el camino para el colapso del sistema político en Afganistán

Las élites corruptas juegan un papel clave en el fracaso de la democracia en Afganistán. Hamid Karzai y Ashraf Ghani se encuentran entre los líderes de su tiempo en reunir y apoyar a las élites corruptas. Ambos no escucharon la voz del pueblo durante su gobierno y quedaron atrapados en un círculo de élites corruptas y étnicas al punto que confiscaron el orden constitucional y los derechos civiles a estas élites corruptas, que hoy disfrutan de una rica república como "república étnica enana." También se menciona. Descalificaron a notorias figuras étnicas que, a los ojos del pueblo afgano, no tenían otros planes que promover la discriminación, crear divisiones étnicas, monopolizar el poder y la riqueza y socavar la democracia, y estas élites corruptas contaminaron el espacio político y corrompieron las instituciones gubernamentales. la selección y distribución de los cargos de gobierno se comerciaban y creaban una distancia entre el pueblo y los gobernantes. Tampoco permitieron que la voz del pueblo y las realidades existentes llegaran a los presidentes, y hoy el pueblo de Afganistán considera a estas élites corruptas, junto a los dos presidentes, como las causantes de la destrucción del país.

Ridículos jugando con las cartas electorales y burlándose de la democracia

La democracia, además de ser una capacidad cívica que nutre, se establece a través de un orden basado en la ley y la institución. La voluntad del pueblo debe ser ejercida por los cauces de la ley. Son las instituciones electas las que brindan una oportunidad justa para la cristalización de la voluntad colectiva, y eso es posible solo cuando los gobernantes creen en la rotación del poder a través de la voluntad del pueblo y reconocen dicha rotación como un principio fundamental de gobernabilidad y separación de poderes y abstenerse de ejercer el poder de por vida. En los últimos veinte años, el debilitamiento de las instituciones elegidas ha debilitado aún más la frágil democracia de Afganistán y ha sentado las bases para su crecimiento y fortalecimiento.

Por otro lado, uno de los principios más fundamentales de la democracia es la celebración de elecciones libres, independientes y justas, que ha sido el elemento más ausente en varias elecciones en Afganistán. Las crisis electorales posteriores a 2009 y las elecciones de 2014 y 2019 fueron una clara violación de la constitución afgana. El fraude generalizado ha reducido al mínimo la participación en las elecciones de 2019. De 9 millones de votantes, menos de dos millones participaron en las elecciones, lo que condujo al declive de la democracia, y el factor principal fueron los dos gobernantes que allanaron el camino para elecciones tan fraudulentas y desviadas.

Si consideramos el voto popular como una medida de apoyo a la democracia, considerando la participación en las elecciones de 2019, entendemos que la creencia popular en las instituciones democráticas ha desaparecido. La razón principal de la deplorable disminución de la participación fue la interferencia y la manipulación de las elecciones por parte de los dos presidentes en el pasado.

La democracia está viva con el voto de los ciudadanos, y es la única clave para la transferencia pacífica del poder político a los votos emitidos por los ciudadanos. En este sentido, las instituciones electorales son consideradas la parte más fundamental de la democracia; Porque le ponen el voto del pueblo a un escaño. Dicho esto, este importante asunto fue rematado en interés personal de dos personas, y el voto popular como clave decisiva para la democracia fue desgastado.

El débil papel de los partidos y la falta de un mecanismo democrático para sus actividades

Los partidos en las democracias tienen el papel de facilitar y movilizar las fuerzas sociales en apoyo de la democracia. Su presencia y contribución al poder es crucial para fortalecer el proceso democrático e institucionalizar una cultura de elección. Pero en dos décadas de práctica de la democracia en Afganistán, se hicieron esfuerzos para reducir el papel de los partidos a figuras específicas, los partidos no fueron tratados como instituciones y la interacción con los partidos fue más como comercio, lo que debilitó la posición de los partidos en el fortalecimiento del proceso democrático.

Por otro lado, se hicieron esfuerzos para que los partidos más grandes perdieran su fuerza y posición ante los ojos de la gente; y se creó el espacio para que los individuos se involucraran en negociaciones políticas en contra del pensamiento político y contrario a las creencias partidistas.

Debilitar a la sociedad civil y planificar ataques a gran escala contra los involucrados

Una sociedad civil fuerte y dinámica es uno de los componentes del desarrollo de la democracia. Los sistemas políticos que se esfuerzan por fortalecer la sociedad civil pueden proporcionar la base para fortalecer la democracia; Porque una sociedad civil fuerte fortalece la transición a la democracia. Pero en Afganistán durante las últimas dos décadas ha habido un esfuerzo constante para evitar el dinamismo y el activismo de la sociedad civil. La experiencia ha demostrado que individuos y entidades dentro del sistema gobernante rescataron y extorsionaron dinero para instituciones civiles.

Su intervención indiscriminada debilitó y corrompió las instituciones cívicas y, por otro lado, estos gobernantes nunca apoyaron instituciones cívicas fuertes que encarnaran valores democráticos. En cambio, reprodujeron instituciones tradicionales que socavaron los valores modernos y redujeron públicamente el papel de las instituciones cívicas a aquellas que seducían y negaban los valores patrióticos. Hamid Karzai y Ashraf Ghani trabajaron arduamente para evitar el fortalecimiento de instituciones civiles cuestionadoras y activas.

Represión civil y movimientos sociales por parte del gobierno

En todas las democracias se brinda la plataforma para el fortalecimiento de los movimientos sociales, se reconoce la protesta como demanda legítima y derecho ciudadano, y se crea un clima de interacción y diálogo; Pero bajo ambos presidentes, los movimientos sociales fueron constantemente reprimidos. El movimiento de la Ilustración, el movimiento de la Sonrisa, el movimiento de la Resurrección por el cambio y otros movimientos civiles fueron severamente reprimidos, las voces de la gente fueron respondidas con disparos, decenas de manifestantes civiles fueron asesinados a tiros a instancias de los gobernantes de los últimos 20 años. , y la política de protesta fue reprimida hasta los últimos días.

Durante este período, no se realizaron protestas civiles serias. Estas protestas no solo no fueron reconocidas como un derecho legítimo de la ciudadanía, sino que también fueron combatidas, allanando el camino para el declive de la democracia; Porque protestar y escuchar la voz de la protesta es uno de los principios de las sociedades democráticas y los sistemas de rendición de cuentas.

Corrupción y apoyo a los corruptores Kleptocráticos

En los últimos veinte años, la corrupción ha alcanzado su punto máximo. Según organismos internacionales, Afganistán encabeza cada año la lista de gobiernos corruptos del mundo. Fortalecer la corrupción fue una de las políticas de los dos gobernantes. Si bien la corrupción reduce la inversión y el crecimiento económico, aumenta el costo de hacer negocios, reduce la satisfacción del público, impide la creación de nuevas innovaciones e ideas e impide la sana competencia en el mercado.

La corrupción se produce por la ausencia del estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la falta de rendición de cuentas y transparencia, lo que allana el camino para la mala gobernanza y conduce a la debilidad estructural y la ineficiencia de las instituciones eficaces. El gobierno de Karzai y Ghani refleja el apoyo a la corrupción y el robo de oportunidades que la historia nunca olvidará. Una de las condiciones que podía facilitar la transición a la democracia era la existencia de un nivel de desarrollo económico y la existencia de fuerzas y grupos sociales y económicos independientes, cuya corrupción hizo que estas instituciones fueran reducidas espontáneamente y privadas de una sana competencia en el mercado.

La desigualdad social, la incautación de recursos y la reducción del papel de ciudadanos a sujetos se encuentran entre las principales razones del debilitamiento de la democracia. Gobernantes políticos que protejan las libertades civiles y políticas, cultiven una cultura política apropiada para el florecimiento de los principios democráticos, reconozcan al pueblo por supervisar y equilibrar la conducta del sistema político, apoyen elecciones libres y justas y fortalezcan la participación popular. para el crecimiento, dinamismo e institucionalización de la democracia. Por el contrario, los gobernantes que practican mentiras, cuestionan el estado de derecho, corrompen y apoyan a los corruptos, temen una distribución justa del poder, brindan una plataforma para las élites corruptas y evaden la justicia y los derechos civiles son opresivos. democracia y reducir el destino colectivo al destino de la clase política dominante.

Hamid Karzai y Ashraf Ghani eran los principales dueños del poder. Si no hubieran jugado mal, Afganistán habría tenido oportunidades de oro que podrían haber estabilizado y desarrollado el país; Pero su comportamiento debilitó las instituciones legales, hizo que la gente desconfiara del gobierno y de los programas gubernamentales, propagó el descontento masivo, se comió como termitas a los agentes corruptos dentro del gobierno y finalmente derrocó el orden de 20 años.La sangre de miles de jóvenes y los sacrificios de millones de plumas continuaron su vida media. En el 24 de Assad, sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano, un país fue destruido, el ejército fue destruido, las instituciones gubernamentales quedaron reducidas a escombros, los valores fueron destruidos y millones de ciudadanos fueron desplazados.