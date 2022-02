Las casas de madera, ideales para alojarse en vacaciones Este tipo de vivienda es especialmente popular y su encanto no deja indiferente a nadie Redacción

jueves, 10 de febrero de 2022, 16:01 h (CET) Las estructuras de madera tienen muchas ventajas, entre ellas la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus habitantes. Estas casas se pueden modificar fácilmente y lo único que se necesita es una buena idea de ampliación para ganar espacio y optimizarlo. Por ello, las casas de madera pequeñas para tu casa privada de vacaciones son una de las mejores opciones, ya que posteriormente puedes ampliarlas si fuera necesario.

La madera como aislante natural



Las características aislantes de la madera son conocidas por todo el mundo. Tanto en invierno como en verano, las estructuras de madera mantienen una temperatura estable y moderada en su interior. De hecho, el rendimiento aislante de la madera es hasta 12 veces superior al del hormigón. Esto permite ahorrar en el consumo energético.

Además, la madera también funciona como aislante acústico, lo que permite dejar atrás todos los ruidos del exterior, perfecto para conseguir ese descanso que tanto buscamos en vacaciones.

Sencillo mantenimiento de las casas de madera

Las casas de madera no requieren importantes trabajos de mantenimiento o de renovación. Si la madera es de calidad, tan solo tendrás que preocuparte del mantenimiento de la fachada. Déjate asesorar por expertos en este ámbito para utilizar los productos adecuados y alargar la vida útil de los materiales utilizados en la construcción de tu casa de madera.

Las casas de madera se pueden construir rápidamente

En comparación con una estructura convencional, el tiempo de construcción de una casa de madera es relativamente corto. Para un proyecto de este tipo, cualquier entorno es adecuado, aunque es cierto que lo ideal es construir una casa de madera en zonas montañosas, rurales o de playa.

Amplia variedad de diseños

A la hora de construir una casa de madera, existen dos opciones: contactar con una constructora especializada y crear un proyecto desde cero, o recurrir a una empresa especializada en casas de madera prefabricadas. En ambos casos, las opciones de diseño son innumerables.

La rentabilidad de las casas de madera

