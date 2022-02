La exposición 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)' abre sus puertas en Valencia

El presidente de la Academia de Cine y la vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l’Art-Bombas Gens, Mariano Barroso y Susana Lloret, han inaugurado este martes la exposición 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)' en Valencia.

Coincidiendo con la gala de los Premios Goya, que se celebra el próximo sábado en la ciudad del Turia, la sede del centro de arte Bombas Gens abre sus puertas a esta muestra dedicada al cineasta valenciano, que podrá visitarse hasta el 12 de junio.



"Esta exposición, que se enmarca en el contexto del 'Año Berlanga', ha pasado por Madrid y Sevilla, y ahora llega a la ciudad en la que nació nuestro presidente de honor y uno de los impulsores de la Academia. No se me ocurre mejor colofón para terminar con las numerosas actividades que hemos organizado en torno a la figura del conocido director y guionista para conmemorar el centenario de su nacimiento", manifestó Mariano Barroso, quien agradeció a la Fundació Per Amor a l’Art –Bombas Gens su colaboración "para celebrar y difundir el legado de Luis García Berlanga en su tierra, una tierra de cineastas y de impulso al cine".

"Con esta exposición, empezamos un nuevo camino que supone hacer sitio a la cultura más allá de la colección Per Amor a l’Art. Esperamos que mucha gente que venga a ver 'Berlanguiano' se sensibilice con el arte contemporáneo y que acaben sintiendo que este tipo de arte tiene algo que decirle", declaró Susana Lloret, quién también tuvo palabras de agradecimiento para la Academia y Visit Valencia "por pensar en nosotros para ubicar esta muestra".

Rafael Portela, vicepresidente de la Academia; Sandra Gómez y Sergi Campillo, vicealcaldes de Valencia; Rosana Pastor, Teresa Cebrián y Sol Carnicero, comisionadas del 'Año Berlanga' de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia y de la Academia de Cine; y académicos valencianos, entre otros, asistieron a la inauguración de esta muestra comisariada por Esperanza García Claver.

'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)' incluye fotografías; material audiovisual, que en esta nueva ubicación cobra un gran protagonismo; guiones originales, carteles planes de rodaje y otros materiales en relación a la filmografía del autor de ¡Bienvenido Mr.Marshall!, Plácido y El verdugo.