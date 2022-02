Seis jóvenes finalistas competirán en #madridfusion2022 por el gran premio “Pastelero Revelación”

Madrid Fusión Alimentos de España anuncia una nueva convocatoria del premio Pastelero Revelación que en su quinta edición y bajo el patrocinio de Síbari Food Service volverá a reconocer el trabajo de jóvenes profesionales de la pastelería española.

Igual que en ocasiones anteriores nuestro equipo ha seleccionado un grupo de jóvenes candidatos que competirán por conseguir este galardón en un concurso que se desarrollará en el ámbito específico de Pastry Fusión. Reconocimiento que tiene por objeto poner en valor la gran labor que están llevando a cabo en nuestro país algunos los más prometedores talentos del universo dulce. Selección en la que se han tenido en cuenta la originalidad y perfección técnica de los trabajos que realizan en sus respectivos lugares de trabajo, restaurantes y obradores de pastelería.

La gran final tendrá lugar el lunes 28 de marzo de 2022 en el escenario de Pastry Fusión de Madrid Fusión Alimentos de España 2022.

Para la elaboración de sus postres los participantes tendrán a su disposición algunos de los más reconocidos productos de repostería del mundo distribuidos en España por Síbari Food Service.



Diego Trillo & Noelia Quintán Pastelería Pandejuevo (Cee, A Coruña) El joven Trillo elabora una repostería artesana de raíces gallegas que se ha convertido en una referencia en la zona y dentro del propio sector gallego. A partir de dulces tradicionales de la tierra, como las famosas galletas de su madre, icono de su pastelería, elaboran una bollería y repostería artesana con ingredientes que trabajan en su obrador a diario. Espacio a la vista donde los aromas a mantequilla, a chocolate, frutos secos y café inundan el ambiente y atraen a su fiel clientela.



Mariana Rey Hotel-restaurante Hard Rock (Ibiza) A sus 25 años ha dejado sobrada huella de su talento. Se formó en la escuela Le Cordón Bleu de Madrid y continúa su aprendizaje en la de Jordi Bordas en Barcelona. El pasado otoño se alzaba con el triunfo al Mejor Postre de restaurante 2021 en el VI Concurso The Best Dessert organizado por la escuela Espai Sucre. Trabaja como pastelera en el hotel Hard Rock en Ibiza, siente pasión por el chocolate, los cítricos y los frutos secos y disfruta imaginando nuevas combinaciones golosas.

Ausiàs Signes

Restaurante Tatau Bistró (Huesca) En el restaurante Tatau Bistró en Huesca, el joven Signes pone a punto ese tipo de postres que los franceses denominan al minuto. Composiciones dulces que resuelve como si se tratara de platos salados con un riguroso sentido de las temporadas. Trabaja y emplata en el último momento, no utiliza moldes y se rige por conceptos como ligereza, frescura y contenidos bajos en azúcares. Le entusiasman el aceite de oliva, las frutas y el chocolate. No en vano se alzó con el triunfo al mejor Mejor Postre de Chocolate en el VI Concurso The Best Dessert el pasado otoño.

Ander Rodríguez Restaurante Narru (Donosti) Sus postres constituyen uno de los hitos del restaurante donostiarra Narru donde trabaja a diario. De sus manos salen composiciones imaginativas, personales, con las que demuestra tanta capacidad creativa y perfección técnica como sentido del equilibrio. Algunos de sus hitos, la crema de queso templada y la tarta de manzana, crean adición entre sus clientes. Lo mismo que el bizcocho fluido de avellanas y cítricos o la piña asada al té negro, entre sus especialidades más logradas.



Kibsaim “Kibi” Lugo Restaurante Casa Romántica (Gran Canaria) Es un joven profesional autodidacta que busca continuamente la provocación golosa de sus comensales, fiel reflejo de su personalidad y compromiso con un trabajo que le apasiona. Juega con las texturas y sabores, recurre a los volúmenes, y se recrea en los contrastes de temperaturas en cada una de sus composiciones. Rebelde e inquieto por naturaleza, se manifiesta como un apasionado de su profesión e intenta que cada uno de sus postres se convierta en un acontecimiento capaz de despertar emociones.

Angelica Locantore Panadería Panem (Madrid) En su condición de jefa de pastelería en la panadería Panem en Madrid pone de manifiesto su versatilidad y el arsenal de recursos que maneja. Es licenciada en nutrición y dietética; se formó en la escuela Hofmann; trabajó como jefa de pastelería en El Celler de Can Roca y también en Gante junto al famoso pastelero flamenco Marijn Coertjens. Realiza un trabajo muy técnico, fusiona con desparpajo ingredientes dispares, sabe de cocina y domina amplios campos de la pastelería en la que hace valer su riguroso sentido dietético.