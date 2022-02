El emirato de miseria y pobreza de Afganistán

El pueblo de Afganistán aún no se ha recuperado del impacto de la caída repentina de la república. Todo el mundo piensa que dejar el campo para los talibanes y luego imponer el clan talibán y los principios tribales a todo el pueblo de Afganistán, y peor aún, el completo aislamiento del país, es la peor traición y persecución que jamás hayan experimentado. Pero parece que la herida provocada por la caída aún no ha sido debidamente identificada. La herida de la caída es la abrumadora pobreza en la que se hunde Afganistán. Esta herida se está revelando. Los precios de los alimentos se están disparando en este momento, mientras que un gran número de personas han perdido sus puestos de trabajo y los que siguen a cargo no cobran. En la actualidad, la principal demanda del pueblo afgano de las agencias de ayuda exterior es el pan. Lo que creen que ofrecen los talibanes es una expectativa inútil, y está claro que esto no es una prioridad para los talibanes.

La situación actual en Afganistán ha sido descrita como la peor de la historia de la humanidad en los últimos años. Porque una hambruna generalizada amenaza la vida de millones de personas. El colapso político y militar ha provocado el colapso total de las instituciones políticas dentro del país. Las organizaciones benéficas han surgido del abismo de Afganistán, los bancos se están quedando sin dinero y, como resultado, se enfrentan al colapso total. El valor de la moneda del país se ha desplomado a un máximo histórico. La clase media, que es la principal causa de circulación de dinero en la sociedad, está abandonando el país. La fila de mendigos es cada día más larga. Sin embargo, los talibanes no se han echado atrás en sus demandas de un gobierno nacional inclusivo internacional.

El hambre y la hambruna general son parte de una enorme catástrofe humanitaria que ha caído sobre el pueblo afgano desde que los talibanes asumieron el poder. La otra parte de la tragedia la han infligido al pueblo los propios talibanes. Los juicios de campo, las represalias, las ejecuciones públicas y la extorsión forman parte de la agenda diaria de los talibanes. Según las últimas cifras de la ONU, "72 personas han sido ejecutadas sin juicio desde el regreso de los talibanes". La agencia "registró 59 detenciones ilegales y destacó la vulnerabilidad de quienes trabajan en el sector legal".

Los talibanes no arrestarán ni procesarán a los acusados ni a los criminales después de la victoria. Los miembros del Talibán los ejecutan directa y públicamente y chantajean a los delincuentes menores y los llevan a los mercados. Durante los meses de gobierno de los talibanes, muchas personas bajo el nombre de EIIL han sido arrestadas y asesinadas sin juicio.

A medida que el flagelo de la catástrofe humanitaria (pobreza, hambre y desempleo) se propaga en Afganistán, el Primer Ministro de los talibanes ha dicho que no es su trabajo resolver el problema económico y el hambre de la gente. Dijo en un detallado mensaje de televisión que era deber de las fuerzas del Emirato Islámico de Jihad lo que habían hecho; Ahora, la gente debe orar a la corte de Dios para resolver el problema económico y la hambruna.

Según una declaración del Primer Ministro, el trabajo del Emirato no es luchar contra el desafío económico. Por tanto, la gente tiene que actuar para solucionar sus propios problemas. Debido a la falta de una visión clara de la mala situación económica y la falta de una solución efectiva, la gente está sufriendo una bancarrota sin precedentes y está pensando en huir del país. Algunos incluso se han suicidado en provincias deGhor, Balkh y Farah debido al deterioro de la situación económica y la falta de una solución.

Los talibanes no tienen forma de evitar el colapso económico del país. De hecho, el aparato del Emirato está vacío de economistas y expertos. Las oficinas gubernamentales y las instituciones profesionales están llenas de pistoleros y de hombres armados. Resolver el problema económico de la población no está en el plan ni en la prioridad de los talibanes en absoluto. Por lo tanto, durante los últimos cuatro meses, no se han registrado ni reportado esfuerzos ni logros en este campo.

El plan de los talibanes es religiosizar los asuntos del país e implementar la ley islámica, y han hecho el mayor esfuerzo para lograr este plan. Han despedido a mujeres trabajadoras y piensan que se trata de un trabajo islámico y religioso. Han prohibido a algunas mujeres que han muerto en ataques suicidas y jihad por sus maridos durante los últimos 20 años y ahora son las únicas que sostienen el sustento en sus propios hogares. Pero aparentemente a estas mujeres se les permite estar de pie y mendigar en panaderías en Kabul y otras provincias del país. La miseria y la pobreza generaliza aún sigue siendo el mayor desafío frente el pueblo afgano y si la comunidad internacional y sobre todo la UNO no tome medidas adecuadas, la mayor catástrofe humanitario tendrá lugar en Afganistán.

¿Cuál es la solución?

Los talibanes todavía son reconocidos en todo el mundo como un grupo criminal terrorista y extremista, y los nombres de 18 líderes talibanes están en la lista negra de las Naciones Unidas como terroristas internacionales, y reconocer el régimen talibán equivaldría a reconocer el terrorismo de Estado.Los talibanes también carecen de legitimidad nacional. Kabul debe ser declarada zona civil. Las fuerzas talibanes deben retirarse de Kabul como fuerza terrorista y las fuerzas de mantenimiento de la paz dirigidas por la ONU deben desplegarse en Kabul. En un plazo de seis meses, debe alcanzarse un acuerdo global sobre la constitución, seguido de elecciones en un plazo de 18 meses.

Una estructura política centralizada que no ha funcionado en los últimos veinte años debe transformarse en un sistema descentralizado con legitimidad nacional e internacional. Se debe enviar asistencia humanitaria inmediata a las personas que la necesitan, y el papel de las Naciones Unidas, como la organización internacional más importante con credibilidad internacional, debe desempeñar un papel de liderazgo y supervisión a lo largo de este proceso. De lo contrario, la pobreza, la miseria y la matanza de personas inocentes continuarán, y no pasará mucho tiempo antes de que el régimen talibán sea derrocado por la violencia popular y el anarquismo lo reemplace.