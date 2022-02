El 43% de los españoles acude a internet para autodiagnosticarse

Internet se ha convertido en un arma de doble filo para el cuidado de la salud, ya que cada vez son más habituales las búsquedas de síntomas, dolencias y enfermedades por internet con el fin de autodiagnosticarse: la llamada “hipocondría digital” o “cibercondría”. Según el IV Estudio de Salud y Estilo de Vidade Aegon, más del 43% de los españoles reconoce usar buscadores de Internet o redes sociales para autodiagnosticarse, una cifra que se ha reducido diez puntos porcentuales respecto al año anterior. La principal fuente a la que se recurre son los buscadores (39,9% de los encuestados), aunque también se acude a revistas especializadas (4,3%) e incluso las redes sociales son de utilidad para consultas y diagnósticos relacionados con la salud (2%).



El estudio de Aegon también analiza la credibilidad que los españoles otorgan a la información médica que buscan por sus propios medios. En este sentido, es interesante observar que esta credibilidad ha aumentado un 18% respecto al año anterior, representando al 39,8% de los encuestados, mientras que el 60,2% sí se muestra escéptico ante la información encontrada.

Aunque el nivel de escepticismo ante la información es mayor que el nivel de credibilidad entre aquellos que buscan información a través de buscadores, no hay duda de que es una cifra considerable que representa el nivel de confianza que se tiene hacia internet. Además, un 23,8% de los encuestados duda de su veracidad o exactitud, frente a un 16,1% que le otorga credibilidad. No obstante, cuando se trata de información de redes sociales, si bien el nivel de búsqueda de información es mucho menor, no hay diferencias de credibilidad o escepticismo.

Cabe destacar que las mujeres siguen haciendo más búsquedas por Internet sobre salud que los hombres, registrando una diferencia de un 10% entre ambos sexos (48,6% vs 38,6%). Además, del estudio se desprende que el perfil concreto que más recurre a Internet para autodiagnosticarse son las mujeres, mayores de 55 años y quienes tienen más hijos. Este último dato resulta especialmente interesante si lo comparamos con el resto de los resultados respecto a las edades, pues son los más jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años los que más acuden a Internet, cerca del 60% de la muestra, mientras que en el lado opuesto se sitúan los mayores de 56 años (36%).

Al analizar el nivel de decisión e interés que las personas toman sobre su salud, el estudio observa que el porcentaje de personas que se automedica y que utiliza Apps para el bienestar presentan también, a su vez, más porcentaje de autodiagnóstico (52,4% en ambos casos).

Dolencias o problemas más buscados en Internet

Entre las situaciones que más llevan a los españoles a buscar información en Internet, destacan los síntomas y/o dolores ocasionales, representando a casi el 50% de los encuestados, mientras que las enfermedades leves y/o puntuales han sido elegidas por el 41,5% de los encuestados. Por otro lado, las enfermedades crónicas o recurrentes (27%) o los síntomas psicológicos (23%) han tenido menos protagonismo entre las respuestas.



En cuanto al perfil sociodemográfico de las personas que buscan información en internet sobre sus dolencias, se observa que las personas que viven con más personas buscan más información sobre enfermedades leves que las personas que viven solas (43% vs. 29,9%). Sin embargo, entre quienes viven solos, el porcentaje de personas que busca información sobre enfermedades crónicas es mayor que el que lo hace sobre enfermedades leves y/o puntuales (37,8% vs. 25,9%).

Asimismo, independientemente de la edad, todos los colectivos encuestados aluden con mayor frecuencia a los síntomas y/o dolores ocasionales como aquellas razones más habituales por las que buscan información, excepto los mayores de 65 años, que buscan más información sobre condiciones crónicas y/o recurrentes por encima de cualquier otro tipo de problema. Además, son estos quienes menos buscan información sobre síntomas relacionados con la salud mental: un 9,7%. En relación a la búsqueda relativa a síntomas psicológicos en internet, son los jóvenes entre 18 y 25 años el grupo de edad que lo indica con mayor frecuencia.

Por otro lado, quienes tienen hijos buscan menos información sobre cualquier tipo de dolencia que aquellos que no tienen hijos, excepto en el terreno de las enfermedades crónicas, en el que las personas con hijos hacen más búsquedas que las personas con hijos.



Búsqueda en Internet por síntomas psicológicos

Teniendo en cuenta el creciente protagonismo del cuidado de la salud mental, conviene mencionar que la búsqueda en Internet por síntomas psicológicos entre los encuestados es del 18,3%. El principal motivo para buscar información sobre síntomas de salud mental es intentar entender lo que les pasa (68,6% de los que buscan información de esta naturaleza). Con más de 40 puntos de diferencia encontramos el segundo motivo, solucionar los problemas por su cuenta (23,8%), y el tercero, las dificultades económicas para acceder a un profesional de la psicología (20,7%).

Además, este tipo de búsquedas se da en mayor medida entre los jóvenes, los que no tienen hijos, los que viven acompañados y los que piensan que su situación económica ha empeorado (este último es el colectivo que más señala buscar en Internet síntomas psicológicos, por encima que cualquier otro, con un 28,8% de respuestas afirmativas). Por otro lado, los hombres (32,9%), las personas cuya situación económica ha mejorado desde el pasado año (33,2%) y los mayores de 65 años (31,2%) son quienes más afirman que no les hace falta buscar en Internet porque no tienen esa clase de síntomas.



Por regiones, el País Vasco se sitúa a la cola de España en el uso de Internet para autodiagnosticarse, acumulando un 30,5%. Por el contrario, Navarra supera al resto de comunidades autónomas alcanzando el 60% de encuestados navarros, seguida por Baleares con un 55,3%. Cabe resaltar que estas dos regiones son las únicas que exceden el 50% de encuestados confirmando el uso de Internet para la búsqueda de síntomas.