Chanel nº 5 y el más difícil todavía Impresionante respuesta mediática de Eurovisión Ángel Pontones Moreno

sábado, 5 de febrero de 2022, 11:45 h (CET) Vista la impresionante respuesta mediática de Eurovisión, estamos planteando que para aumentar aún más el pelotazo, la fase final del festival se desarrolle:

A) En la cima del volcán Cumbre Vieja, usando autotune para que las voces se oigan por encima de la erupción. B) En la pista central del Open de Australia. C) En el zulo donde permanece escondido Alberto Casero. C) En el salón de te de Marina Castaño. D) En el cuartel general talibán de Kabul. E) En el jacuzzi de Vladimir Putin. F) Encima de la Bike de Rosalia. G) En las ruinas humeantes del Ayuntamiento de Lorca. H) Encima de una tabla de paddlesurf, ubicada sobre la séptima ola de Sars-COV19.

