​Poemas de Alicia Antonia Muñoz Verri

Alicia Antonia Muñoz Verri es más conocida como Guayni

Amarte en otoño



Amarte en otoño no es lo mismo

Amarte en otoño es aunar los labios en besos

Amarte en otoño es sentir los bordes de las hojas transformadas en piel al descubierto

Amarte en otoño deviene el suelo en lecho cálido arropando el sentimiento

Amarte en otoño secunda el contexto hace que tiemble el universo

en sublimes notas de cantatas de otros tiempos

Amarte en otoño enciende el suelo con el Sol desparramando en versos.

El Zoilo y la María

Don Zoilo no sabía de dónde sacaba tanta energía al mirarla comprendía que era el pan de la María que amasado con sus manos solo a él lo poseía su cuerpo contraído con espasmos de placer.

La Pampa se le ocurría una palestra encendida El arado las mil luces encendidas iluminando su vida tan austera entumecida.

Ya no le dolía el cuerpo de tanta pala y arcilla el mundo se detenía con esa mirada suya la de la dulce María esa obra de teatro donde ella lo sumergía. Miró la olla oxidada la pieza negra y sombría y al mirar a la María sus ojos se distendían. Él era un gaucho grotesco duro como la pirca que con sus dos manos construía el escenario donde asomaba la María

Con su voz con sus estrellas con sus medias raídas al gaucho le parecía la mujer más aguerrida la música sacudía la estancia empobrecida todo lo transformaba de una forma merecida con perfume de eucaliptos de acacias de chipacitos.

Los dos eran ahora sus actores favoritos ya no el Zoilo y la María ya no el gaucho y su chinita eran Romeo y Julieta sin pócima ni embrujados solo sí muy deslumbrados acariciando el efecto de poseer en sus cuerpos el mayor de los legados el que todo lo transforma hasta el rancho hasta el suelo pisoteado.

La música y el amor eran sus bienes amados más esa mirada pura de los más necesitados de los seres vulnerables transformados invisibles que el mundo tiene olvidados al que el Zoilo y la María les tienden siempre sus manos las más bellas esculpidas por la tierra bendecida por su trabajo forzado por el amor de sus cuerpos por el cielo iluminado.

Realidad temida

Anochece las aguas son turbias las flores oscuras y tiesas por el viento ausente de la incipiente aurora.

El aire encendido en los brazos laxos del árbol copioso que guarda el regazo de ambos amantes durmiendo atados con tientos de brisa.

Sus yugulares rondando el entorno apenas doblado en la curvatura de los pecadores de cuerpos amados han bebido juntos el néctar prohibido.

De pronto amanece el sol atrevido desarma el embrujo de la noche espesa profunda forjando sus destinos.

Los rayos dorados desarman lazos los lazos de brisa que los han atado también sostenido.

El embrujo parece haber concluido

Al abrir los ojos las pupilas se cruzan cómplices intercambian miradas casi deslumbradas se han poseído se han descubierto casi enamorados.

Los despojaron de capas de vida de espacios regados de gran cobardía de labios con fuego de horas vacías.

Cuelga la mañana de un rayo de luna ávida ilumina la llegada del día regresando a los amantes la realidad temida.

Dolorosa rutina

Yunque temiendo tu esfuerzo Brazos de roble añorando el beso

Tus ojos redoblan la puesta de sol los amaneceres de rayos de acero

Lento tu cuerpo colmado del peso del arado pobre robando tu tierra robando tu espectro

Sos aquel obrero visto en esa noche doblado en sí mismo mirando a lo lejos

la luna plateada la de los poetas atada a tu sueño del regreso ansiado hasta tus pequeños

Rutina, templanza calor esa instancia cargas comunes en la desesperanza sin embargo el cielo ilumina tus pasos logrando el amor de ésas tus ansias de ser un hombre completo a través de tu esfuerzo plasmado en tu mirada.

Noches estrelladas

En las noches estrelladas el horizonte parece un punto lejano Se apagan las estrellas La luna rompe su paso Los labios forman ranuras detenidas en el tiempo Ahogando la palabra que cuelga de los cedros Arropando el ocaso buscando colgar un verso asomado Allá A lo lejos.

Sobre la autora: Alicia Antonia Muñoz Verri más conocida como Guayni, nació el 02 de febrero de… en Córdoba, Argentina. Es escritora, poeta, locutora, declamadora, gestora y promotora cultural internacional. Además es Embajadora cultural del Colectivo Mosaicos y Letras, Directora fundadora del colectivo cultural internacional Juntas somos poderosas.

Libros y Antologías: Antología Voces Emergentes. Venezuela, Antología Los herederos del Parnaso Venezuela, Antología Poema del Silencio Venezuela Antología Letras de Porcelana Argentina, Antología Alquimia del Silencio Venezuela. Libros de su autoría: Destino de Poeta: Antología de poesía erótica,la portada de este libroes de la autoría del pintor cubano Adrián Socorro Suarez, esta obra la puede adquirir en Amazon, Alicia también es autora del libro “Mi Sangre Dueto de amor y locura”.

