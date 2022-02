Vox en familia, solo

A unos días de las elecciones autonómicas en Castilla y León y llenando con ruido propio el ambiente, Macarena Olona ha presentado a Iván Espinosa de los Monteros y a VOX en el Gran Casino de Madrid. Alegre, ha contado la seducción para atraerla al proyecto VOX, pero a la ligera lo ha definido como una familia. Sólo. Una cualidad que limita las perspectivas políticas del partido que es; y que no implica la derecha extrema impuesta como un sambenito que no concuerda con la realidad; ni estorba. Expectantes ante las encuestas, para un supuesto de elecciones generales adelantadas, Olona ha definido a su grupo como una especie de clan familiar, o algo parecido, por el momento ante las urnas del 13 de febrero en Castilla y León.

El reto de presentar a Iván es más difícil que enfrentarse a la ministra comunista y a Pablo Iglesias, empezó Olona, para seguir: Con encuestas que anuncian 80 diputados, esto empieza a dar vértigo. Sólo VOX recibe insultos a diario. Concepto de familia con código de honor. Alguien dice (Jiménez Losantos) que no hay un tándem como Iván y yo. Formamos un muro infranqueable. Somos un binomio. Las ideas que nos han traído hasta aquí son las que salen del derramamiento de sangre de abuelos y ancestros. Ambición máxima. Esto es efímero, y si lo hacemos mal nos echarán de aquí. Espinosa de los Monteros, a preguntas del moderador, se ocupó de la actualidad del momento en Castilla y León, pero esquivando lo importante. Para investir a Mañueco, primero resultados. Cinco furgonetas moviéndose por las nueve provincias castellanoleonesas. Candidato joven, 30 años y proyecto de futuro. Sentido común. Generosos en Andalucía, Madrid y Murcia con el PP. Se le pregunto, dos veces y la segunda con insistencia, por la ayuda alos populares, pero se escudó en una frase hecha “VOX no va a apoyar a nadie nunca”. Diferencia entre Ayuso y Mañueco porque Ayuso usó nuestras ideas. Salió del trance recreándose en la cumbre reciente de la derecha en Madrid, convocada por su grupo. VOX está en Europa en el grupo conservador que fundaron los ingleses. Hay otra UE distinta a la de funcionarios y burócratas. Se puede ceder soberanía nacional, pero no toda. Si lo que se pide a Polonia se exigiera en España, España podría estar fuera de la UE, por la elección del CGPJ. Respecto al conflicto Ucrania, otra frase hecha: “Creemos que las fronteras deben ser respetadas”. Apoyaremos, esperando que nuestros socios europeos hagan lo mismo con las fronteras en Ceuta y Melilla. A partir de ahí, barullo: Sánchez contra la Iglesia. Sánchez tiene una concepción extraña sobre las instituciones del Estado. Sánchez y el socialismo han utilizado las instituciones, con el PP, frente a TVE y el CGPJ. Tribunal de Cuentas y el procés mientras Casado ofrece apoyo. La fiscalía depende de la anterior ministra de Justicia que es pareja de alguién. No hay sólo una causa contra la Iglesia, quieren acaban con lo que les molesta. En el Congreso no hay ánimo para el acuerdo. Un secretario del Congreso dijo que está fuera de lugar pasar a los servicios jurídicos cuestiones políticas. Conociendo el Congreso del los Diputados, éste no es adecuado para investigar nada. Reforma laboral, no porque no arregla lo que hay. Nueva Ley de la Vivienda en conflicto con el derecho a la propiedad privada, en una situación en la que la izquierda no puede decir nada. Con Carmena en cuatro años de alcaldesa, a pesar de sus promesas, solo se construyeron 63 viviendas. VOX investigará todos los casos en los que se supongan cosas raras en el reparto de fondos europeos. El sistema actual de pensiones no llega y hay que reducir el déficit de Estado. Energía renovable, sí, pero aceptando que cada vez que se cierra una central nuclear se encarece la energía. Comprensión con los ganaderos. Atentos a Iberoamérica, sabiendo que la cabeza está en Cuba. Frente al Foro de Sao Paulo, el Foro de Madrid. Para terminar, unas frases preparadas: Atraer talento. La política es tan importante que no se puede dejar a los políticos. VOX instrumento o vehículo para que lleguen los que quieran trabajar. No se trata de que quien pegue carteles de joven llegue a ministro.

En la calle hacía buen tiempo. Por la calle de Alcalá, paseo hasta la Plaza de Cibeles. Allí, casualidad, el senador del PP Martínez Maíllo. Paisano zamorano, saludo. Referencia al acto de VOX y una frase, suya, para usar: “Cuando los escuchas son así”. Nada que añadir. Se refería a lo que Macarena Olona había esbozado: VOX en Familia, sólo.