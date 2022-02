Declaración de la ceniza de mi cuerpo Ismael López Pozo Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 1 de febrero de 2022, 08:52 h (CET) Buenas tardes nuevamente; oficialmente estatalmente existiendo una organización para el bienestar en lo que llamando España mientras entre otros tal estando sustentada por lo establecido en nacionales leyes vigentes que pertenecientes al ordenamiento jurídico. Cabe decir que oficialmente así estando mientras en la realidad física habiendo sucedido varios incumplimientos con respecto a lo que estableciendo tales leyes mientras con relación a tales incumplimientos estatalmente actualmente ya sucedieron ilegales indefensiones judiciales.

Quiero expresar que con la forma con que incumpliendo lo oficialmente establecido atrás también existiendo gentes que interpretando la realidad con la supuesta existencia de un país que oficialmente estatalmente no estando representado en la actualidad, y cabe decir que tal país incluiría en su supuesto territorio la ciudad que llamando Lille.

Como ya expliqué atrás cabe decir que si haciendo de una parte de la francesa ciudad que estando como Lille el centro de un imaginario circulo que teniendo un supuesto radio que teniendo 300 kilómetros como longitud de sí mismo pues entonces entre otros tal circulo abarcaría en su extensión partes del físico mundo mientras que tales partes para muchos entre otros abarcarían físicas zonas de países que muchos llamando como Francia y Reino Unido y Bélgica.

También cabe decir que para mi estando como muy curioso tal imaginario círculo en lo que muchos llamando como realidad física, y que entre otros una parte de la zona francesa de tal circulo habitando lo que llamando como turquesas seres que teniendo unas políticas que teniendo como formulada esencia ideológica las pérdidas vastas en la tenencia mientras que entre otros una parte inglesa de tal círculo estaría habitada por rojos seres que teniendo unas políticas que teniendo como formulada esencia ideológica las formas con que cambiando los resultados de un referente humor humano mientras entre otros una parte belga de tal círculo estaría habitada por azules seres que teniendo unas políticas que teniendo como formulada esencia ideológica el propósito de interpretar la responsabilidad como la realización de acciones con que finalizar con la vida de un vivo ser inconcreto.

Por lo que a mi respectando actualmente me encuentro en la francesa ciudad que estando como Amiens mientras estando yo con unos problemas que ya narré atrás, y quiero expresar que por tales problemas ya expresé literario cierre por demolición.

También cabe decir que lo que llamando como Unión Europea estando estatalmente como una organización política que existiendo durante el suceder de varios años que pertenecientes a los siglos que estando como XXI y XX mientras entre otros una de las decisiones históricas de tal fue la de implantar en la física economía de varios países un físico sistema común que estando en gran parte de sí mismo formado por los euros que estando como monedas y billetes.

Quiero decir que tal organización política realizó notorias decisiones históricas como lo que llamando como histórica implantación inicial de tales euros en el desarrollo histórico de las estatales economías oficiales mientras así habiendo realizado por haber existido como una política organización que teniendo un importante remanente económico con respecto a la oficial economía mundial, y entre otros el desarrollo de las políticas de tal organización pudiendo ser entendido actualmente como un conjunto de acciones que provocando pérdidas económicas actualmente para países que entre otros siendo el país que oficialmente conociendo como Francia.

Cabe decir que Francia otorgando varios millones de euros a tal organización para supuestamente ayudar a mejorar a países que estando peor que Francia mientras tales países estando perteneciendo a tal organización mientras entre otros lo que llamando España mientras en tal organización inicialmente recibiendo ayudas económicas para después realizar ayudas económicas mientras actualmente lo que llamando España ya entregó para lo que llamando como oficiales propósitos humanitarios de tal organización una cantidad económica que estando como mayor al equivalente económico de lo recibido por tal organización para lo que llamando como oficiales ayudas de tal.

Tales pérdidas actualmente pudiendo oficialmente estatalmente ser representadas para países que entre otros estando como Francia y España, y no obstante pudiendo entender que así no sucediendo para el país que oficialmente estando como Alemania porque entre otros las políticas de tal organización defendiendo una física propiedad alemana de importantes nociones de lo que llamando como la banca de los euros que atrás mencioné.

Como dije cabió expresar ya el literario cierre por demolición, y así por dificultades acaso yo no publicando expresiones literarias durante un tiempo que pudiendo ser interpretado como largo. Ya fueron 31 años vividos actualmente mientras camino hacia los posibles 32 años vividos mientras entre otros ya fueron ocho años que sucedieron mientras sin hogar yo viviendo con carencias económicas.

Actualmente entiendo que en el desarrollo individual de las vidas de muchas gentes existiendo un tiempo que perteneciente a un brusco cambio coyuntural que muchas veces pudiendo representar el fin de la mocedad de la vida, y el origen de un existencial sentimiento vacío con respecto al sentir individual que acerca de sentir como estar en el mundo físico como una persona única que teniendo cualidades que no existiendo en la totalidad del resto.

Yo personalmente ya alcancé tal vacío mientras entiendo que individualmente la totalidad de las gentes existiendo como personas únicas en el mundo físico, y quiero decir que a veces sentirme triste por lo perdido y también por lo que tal habiendo dejado en el presente.

Había como mezclas en el tiempo mientras una brutal sentencia novedosa del presente sucediendo con forma que pareciendo como imposible a la mayoría de los seres vivientes durante un tiempo que anterior a la aparición de tal sentencia, y vulgarmente cabe decir que sin premios ya caí donde los comunes para ser común mientras sintiendo el mencionado vacío existencial.

Al hilo de lo narrado simplemente decir que queda en mi memoria grabada tal existencia como un monumento que suponiendo importancia colosal, y así ya expresar literario cierre por demolición mientras las técnicas propias ya consumidas por el fuego.

También cabe emitir cordiales saludos.

